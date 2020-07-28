Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün

Heyecanla beklenen düğün dün gerçekleşti. Survivor yarışmaında yer alan Mert Öcal, Aşkım Burçe, Aycan Yanaç, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz bu özel gecede Yıldırım Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

Survivor ünlüler takımında yer alan ve Sercan Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Ersin Korkut ve Elif Gören düğüne katılmadı. Sercan Yıldırım’la yarışma boyunca çok iyi anlaşan ikilinin Marmaris'te tatilde olduğu öğrenildi.