Survivor yarışmacılarını buluşturan düğün

Milli futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım, nişanlısı Ece Yıldırım ile nikah masasına oturdu. Çifti bu mutlu günlerinde Survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı. Ancak katılması beklenen Ersin Korkut ve Elif Gören düğünde yer almadı.
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28.07.2020 - 11:29
Survivor 2020 yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım, Ece Yıldırım ile dünyaevine girdi.
Çifti bu mutlu gününde Sercan Yıldırım'ın Survivor yarışmasında birlikte yer aldığı arkadaşları yalnız bırakmadı.
Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren Yıldırım, "Kardeşim bu yaz evleniyor, bütün yarışmacı arkadaşlarımı bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.
Heyecanla beklenen düğün dün gerçekleşti. Survivor yarışmaında yer alan Mert Öcal, Aşkım Burçe, Aycan Yanaç, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz bu özel gecede Yıldırım Ailesi'ni yalnız bırakmadı.
Ekip düğünden renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Arkadaşlarına teşekkür eden Sercan Yıldırım paylaştığı fotoğrafın altına "Can dostlarım gelmiş" notunu düştü.
Survivor ünlüler takımında yer alan ve Sercan Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Ersin Korkut ve Elif Gören düğüne katılmadı. Sercan Yıldırım’la yarışma boyunca çok iyi anlaşan ikilinin Marmaris'te tatilde olduğu öğrenildi.
Survivor oyuncuları da düğünden karelerini sosyal medyada paylaştı.
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