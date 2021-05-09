Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti

09.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 10:32
survivor yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın ayrıldıkları iddia edilmiş, çiftin geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri konuşulmuştu.
Uzun bir süredir aynı evi paylaşan ikiliden Bölükbaşı’nın, tartışmadan sonra Antalya’ya tatile gittiği öğrenilmişti. İddialar sonrası Nisa Bölükbaşı cephesinden açıklama geldi.
Nisa Bölükbaşı Instagram bir açıklama yaparak "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" dedi.
Öte yandan ayrıldıklarını doğrulayan Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından Barış Murat Yağcı ile olan fotoğrafını kaldırmadı. Barış Murat Yağcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.
"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"
Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım" dedi.