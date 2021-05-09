Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti

Survivor yarışmasındak arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı çifti ayrıldı. Bir süredir yayılan ayrılık söylentilerine Nisa Bölükbaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla noktayı koydu.

09.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 10:32

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 1

survivor yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcının ayrıldıkları iddia edilmiş, çiftin geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri konuşulmuştu.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 2

Uzun bir süredir aynı evi paylaşan ikiliden Bölükbaşı’nın, tartışmadan sonra Antalya’ya tatile gittiği öğrenilmişti. İddialar sonrası Nisa Bölükbaşı cephesinden açıklama geldi.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 3

Nisa Bölükbaşı Instagram bir açıklama yaparak "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" dedi.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 4
İşte Bölükbaşı'nın paylaşımı...
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 5
FOTOĞRAFLARI KALDIRMADI 

Öte yandan ayrıldıklarını doğrulayan Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından Barış Murat Yağcı ile olan fotoğrafını kaldırmadı. Barış Murat Yağcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 6
SÖZLERİ TEPÇİ ÇEKMİŞTİ 

Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı’nın aşkı bitti - 7

"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM" 

Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım" dedi.

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