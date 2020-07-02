Survivor Yasin Obuz kimdir?

Survivor finali tarihi yaklaştıkça yarışma heyecanı artıyor. Rekabetin kızıştığı yarışmada yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan altı yarışmacıdan biri olan Yasin Obuz kimdir?

ntv.com.tr 02.07.2020 - 10:22

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SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

Son yayınlanan bölümde SMS oylamasına göre elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Elendiği açıklanan Nisa, konseyde gözyaşlarına boğuldu. Son kez duygularını ifade eden Nisa, "Berkan devam ettiği için çok ama çok mutluyum. Berkan potaya girince korktum çünkü Berkan performans olarak kesinlikle haketmiyordu. Çok ama çok mutluyum Berkan kaldığı için" dedi.

survivor'da geriye yalnızca altı yarışmacı kaldı. Kalan isimler: Sercan Yıldırım, Elif Yıldırım Gören, Barış Murat Yağcı, Berkan Karabulut, Cemal Canseven, Yasin Obuz oldu.

Survivor Yasin Obuz kimdir? - 2

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Survivor Yasin Obuz kimdir? - 3
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.
Survivor Yasin Obuz kimdir? - 4
Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Survivor Yasin Obuz kimdir? - 5

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

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