Survivor 2020'de Barış mı, Cemal Can mı, Yasin mi finale kalacak? (Galataport'ta şampiyonluk yarışı)

Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport'ta düzenlenecek Survivor 2020 büyük finali için geri sayım başladı. Bu akşam Galataport'ta yapılacak canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış, Cemal Can ve Yasin üçlüsünden ikisi finale kalacak.

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13.07.2020 - 19:49

survivor 2020'de büyük finale geri sayım başladı. Galataport'ta düzenlenecek Survivor'da canlı yayında Barış, Cemal Can ve Yasin isimleri finale kalmak için yarışıyor. GALATAPORT NEREDE?

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor. Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.



Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul’un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak. Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak. GALATAPORT İSTANBUL'DA SAHNE VE SEYİRCİ PLATFORMU KURULDU

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?



1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.



Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.



Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

CEMAL CAN CANSEVER KİMDİR?



Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.



Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

YASİN OBUZ KİMDİR?



21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.



İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.



Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.



Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

İşte yarıfinale kalan Barış mı, Cemal Can mı, Yasin üçlüsünün Survivor 2020'den yansıyan bazı kareleri...