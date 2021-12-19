Survivor All Star 2022 yarışmacıları: Yaşları, memleketleri ve kariyerleri hakkında merak edilenler

GÖKHAN KESER KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Gökhan Keser, 1987 yılında İzmir’de doğdu. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta 'Miss & Mr Model 2004' yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında 'Best Model Of Turkey 2005'te Turkiye 2. si seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı.

Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında dünya üçüncüsü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçildi.