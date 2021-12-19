Survivor All Star 2022 yarışmacıları: Yaşları, memleketleri ve kariyerleri hakkında merak edilenler

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 11:21 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 11:23
ADEM KILIÇÇI KİMDİR?
1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu oldu.
Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.
Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.
All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başladı ve daha sonra Köln’de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkiinde oynuyor.
Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
24 yaşında olan Aycan Yanaç, Survivor yaşantısına dair "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" demişti.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan 'Kocamın Ailesi' ile oyunculuk kariyerine başladı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde 'Eymen' karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde 'Bora' karakterini canlandırdı.
2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde 'Demir' karakterine hayat verdi. Ancak Yağcı'nın yıldızı Survivor 2020 ile parladı.
BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile oldu.
İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu 'Bülent Ziyagil' karakterini canlandırdı. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı ve bu dizide de 'Mert' Karakteri ile ekrana geldi.
Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol aldı. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.
Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekti.
Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile de ekrana gelen Karacakaya, dizide Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi 'Dündar'ı oynadı.
24 yaşındaki oyuncu, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı.
Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır.
Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi oldu.
200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etti.
Bekgöz, 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.
Aynı zamanda İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?
Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı.
Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza attı.
Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'ndan mezundur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirdi ve bir çok madalya kazandı.
Atakan Arslan aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
Çağan Atakan Arslan 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile evlendi ve 2018 yılında Leon Aslan Arslan adında bir oğulları oldu.
ATAKAN ARSLAN'IN BAŞARILARI
2007 yılı Kickboks Türkiye Şampiyonu
2009 yılı Wffa Free Fıght Avrupa Şampiyonu
2010 yılı Muay Thai Türkiye Şampiyonu
2010 yılı Best Muay Thai Superlig Şampiyonu
2010 yılı Wof World O-Sport Federatıon Muay Thai Dünya Şampiyonu
2010 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya 3.sü
2011 yılı Türkiye Muay Thai Şampiyonu
2011 yılı Best Muay Thai Süper ligi Şampiyonu
2011 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Şampiyonu
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4×400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi oldu.
Survivor 2020 Ünlüler takımında yarışan Elif Yıldırım Gören, genel performans tablosunda 9. sırada yer alıyor.
Yüzde 50 başarı oranına sahip olan Survivor Elif, 288 oyuna çıktı ve bunların 145’inde başarılı oldu.
FURKAN KIZILAY KİMDİR?
Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun oldu.
İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.
2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı.
2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler Sirki"nde birinci oldu.
Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.
MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 12 Mayıs 1982’de İstanbul’da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncu olan Öcal, Best Model of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı.
Mert Öcal, Best Model of Turkey olduktan hemen sonra 2004 yılında “Best Model of The World” yarışmasını kazandı.
Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Öcal, burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeye başladı.
2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı.
Bir yıl sonra Görgüsüzler isimli dizide Yılmaz karakterine hayat veren Mert Öcal, bu projede de Zeki Alasya, Melek Baykal, Çağla Şikel gibi isimlerle oynadı.
İlk sinema filmini 2011 yılında Nazif Tunç yönetmenliğinde Rüya Peşinde: Takkeci Baba ile deneyimleyen oyuncu, dört yıl TV dizilerinde küçük rollerde yer aldı.
Öcal, 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan Aşk Yeniden isimli dizide Ertan karakteriyle geri dönüş yaptı.
16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer aldı.
MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.
Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasının da sahibi oldu.
Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya-Olimpiyat B barajını da geçti.
Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.
12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi oldu.
2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle (Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.
2013 yılında ekranlarda yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katıldı. 2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı.
22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.
21 Ağustos 2019'da 'MERVE AYDIN SPOR OKULU' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.
NAGİHAN KARADERE KİMDİR?
Nagihan Karadere 16 şubat 1984'te Kadirli'de doğmuş Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı.
Fenerbahçe'de yetişen ve sürat koşuları branşında yarışan ünlü atlet, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.
Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazandı. Ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.
7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor'da Ünlüler adına yarıştı ve çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.
2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci oldu.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
35 yaşındaki Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası alanda temsil eden Aydemir, Heptatlon branşında boy gösterdi ve Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti.
Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı.
Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istatistik performansta 1.67'lik oran ile liste başında kendisine yer buldu.
Sema Aydemir, 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer aldı.
400m engelli branşında en iyi derecesini, 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.
2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları var.
21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı.
Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
ANIL BERK BAKİ KİMDİR?
1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, aslen Trabzonludur.
Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu olan Baki, yelken sporu ile ilgileniyor ve aynı zamanda Milli sporcudur.
Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren yarışmacı, yelken ve crossfit ile ilgileniyor.
Ayrıca uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile de ilgilenen Baki, Galatasaray taraftarıdır.
ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?
Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan‘da doğdu.
8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giyen Uzkanbaş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamlandı.
Ardından 2 yıl Dubai’de yaşadı.
Türkiye’ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan’a giderek 6 yıl orada yaşadı.
BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2022 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında, İstanbul'da Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.
7 yaşında futbola başlayan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi.
2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı.
1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı.
25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı ve 4 seneyi aşkın süredir bir stüdyo çalıştırıyor.
BERNA KEKLİKLER KİMDİR?
Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, ekonomi eğitimi aldı.
Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'i kazanan Keklikler, fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgileniyor.
Keklikler, oyunculuk ve modellik ile kariyerini sürdürüyor.
Keklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, voleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını dile getiriyor.
EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Evrim Keklik, 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.
Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.
Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı.
Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapan Keklik, şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.
GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?
Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğdu. Kerimoğlu eski bir futbolcudur. Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculuk da yapıyor.
28 yaşındaki yarışmacı, oyunculuk eğitimini 2015 yılında Deniz Erdem'den aldı.
2015 yılının sonlarından beri de Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi alıyor.
Londra ve İstanbul arasında yaşamını sürdüren Kerimoğlu, bir firmanın reklamlarında da yer alıyor.
GÖKHAN KESER KİMDİR?
Aslen Rizeli olan Gökhan Keser, 1987 yılında İzmir’de doğdu. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta 'Miss & Mr Model 2004' yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında 'Best Model Of Turkey 2005'te Turkiye 2. si seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı.
Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında dünya üçüncüsü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçildi.
Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı.
'Ekol Drama Sanat Evi'nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi ve Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.
2006 yılında 104 bölüm süren Selena dizisi ile kamera önüne geçerek ilk başrol deneyimiyle geniş bir hayran kitlesi edindi.
Hemen akabinde 2007 senesinde en başından beri yapmak istediği tek iş ve en büyük hedefi olan, müzikal kariyeri için albüm çalışmalarına ağırlık verdi.
Çalışmalarına devam ederken 2008'de Zerrin Özer'in 'Ömür Geçiyor' albümünün vokallerinde de bulundu.
2008 yılında 'Hepsi' grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı 'Kayıp Çocuklar Cenneti' isimli sinema filminde başrolü paylaştı.
Uzun süre sahnede Sıla'ya vokalist olarak eşlik etti. Sıla'nın 'İnşallah' ve 'Kafa' video kliplerinde de bulunan Keser sanatçının 3. Albümü 'Konuşmadığımız Şeyler Var'ın vokallerinde de bulundu.
Nisan 2011 yılında 'Sıla' ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı 'Hadi Ordan' adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu.
Gökhan Keser 'Sony Music' etiketiyle 2012 yılının Ocak ayında raflardaki yerini aldı. Kendi adını taşıyan albümünün prodüktörlüğünü Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır yaptı. Ardından kliplendirdiği 'Bazen' 'Seninle Bozdum' ve 'Ceket' şarkılarını sırasıyla kliplendirdi.
Survivor 2014 sezonunda ünlüler takımında yer aldı.
HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu.
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz, İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı.
Başarılı olduğunu gören antrenörler, kendisini atletizme yönlendirdi.
Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından dekatlon branşına yönlendirildi.
NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.
15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992 tarihinde Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı.
Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday, kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.
Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.
Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.
SEDA OCAK KİMDİR?
Eski yarışmacılardan Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır.
Eski milli atlet ve antrenör olan ünlü sporcunun iki çocuğu vardır.
Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Ocak, sırasıyla Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Yönetimi'ni bitirdi.
Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Ocak, spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.
Ocak kendisini şöyle anlatıyor:
"Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."
SUDE BURCU KİMDİR?
Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu.
Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.
1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun 2 kez Avrupa üçüncülüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu dereceleri var.
YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı.
Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.
Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı.
Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.
Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.