Survivor'da Adem ile Turabi kavgasının detayları ve Nagihan'ın isyanı
Survivor 2018'de Adem ile Turabi'nin karşılaştığı sembol finali sonrası ortalık fena karıştı. Oyunu kazanan Turabi'nin galibiyeti Nagihan'a armağan etmesi ve Merve'nin buna tepki göstermesiyle ünlüler takımı içinde konuşmalar başladı. Adem ile Turabi'nin konuşması önce tartışmaya sonra hakaretlere ve küfürlere dönüştü. İşte Acun Ilıcalı'nın önce "Finale sayılı günler kala emeğinizin boşa gitmemesi için son kez uyarıyorum" diyerek sonlandırdığı tartışmanın detayları...
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Survivor'ın 28 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde sembol oyununun finalinde Adem ile Turabi karşı karşıya geldi. Turabi'nin galibiyet sevinci ile tartışma başladı:
Turabi: Turbo geri döndü. Nagihan senin için. Her halükarda kazanıyorum.
Merve: Turabi bunu söylemiş olman çok yanlış. Biz burada bütün gün seni destekledik ve senin yanındaydık. Geçen sefer de aynısı vardı ve aynı şeyi yapıyorsun.
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Turabi: Kötü bir şey söylemedim Merve. Onun da ağzı var. Kendisi konuşabilir. Sana hiçbir şey söylemedim.
Adem: Ramazan ayındayız kazandıklarımın fitresi olsun bunlar sana.
Turabi: Ramazan ayı ile bu oyunun ne alakası var. Kalpte olanı Allah bilir. Kimsenin iman gücünü ölçme.
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Adem: İyi kullan bunu. Görüyoruz parkurda arkamda nal topluyorum nal
Turabi: Adem ikinci kez kazanıyorum. Adem ağlama. Yenildiğinde ağlıyorsun.
Adem: Sen kazanmayı bilmiyorsun. Senin kazançların kadar benim kayıplarım var. Ben kaybetmeyi de kazanmayı da iyi bilirim.
Turabi: Kötü hiçbir söylemedim. Senin gibi egoist değilim. Kendini bir şey sayma.
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Adem: Kolpa dövüşcüsün.
Turabi: Sen benim ne olduğumu ne biliyorsun?
Adem: Gidiyorsun Tayland'a iki tane turist dövüyorsun, alıyorsun bayrağı eline "Ben Türkiye'yi temsil ettim" diyorsun. Bu temsilcilik değil.
Turabi: Haddini bil sen benim nerede olduğumu nereden bileceksin. Yenince en iyisi sensin yenilince dışarı etkenler.
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Adem: Ben sana bir şey dedim mi? Neden burada yalandan kalkıyorsun "Her halükarda kazanıyorum" diyorsun. Niye laf atıyorsun?
Turabi: Ben de rahatsızlığımı dile getiriyorum. Nagihan'a rağmen yeniyorum seni. Ben yenilince senin gibi ağlamadım. Yenildiğin için Nagihan'a laf attın suç buldun.
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Adem: Senin tahmin edemediğin kadar, senin saç tüğün kadar benim maçım var. Bir çoğunda da yenildim. Senin gibi adamları parçalarım ha.
Turabi: Hadi hadi. Bırakın vursun başlatsın ya.
İkili arasında konuşma burada noktadan sonra itişmelere ve hakaretlere kadar ilerledi. Diğer yarışmacıların ve Survivor ekibinin araya girmesiyle Adem ile Turabi biraz daha sakinleşti. Ancak tartışma son bulmadı.
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Adem: Nagihan ile neden oynaşıyorsun. O senin basamağın mı? Seni ben iki kere yendiğimde birilerine hediye ettim mi hiç?
Nagihan: Benimle düzgün konuş. Ahlaksız. Nasıl oynaşıyor dersin. Sana iade ediyorum ahlaksız. Madem benimle hukukun var neden bana sahip çıkmadın.
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Adem: Ben senin sahibin değilim neden sahip çıkayım? Sen kendine sahip çıkamıyor musun ki ben sahip çıkayım. Seni basamak olarak kullanıyor farkında değilsin.
Nagihan Oynaşmak ne demek? Benim kardeşim yaşımda.
Adem: Ne anlamda dediğimi çok iyi biliyorsun.
Turabi: Birkaç yenilgi nasıl değişiyor ya. Maskesi düşüyor şuan çirkinlikten.