Survivor'da Adem ile Turabi kavgasının detayları ve Nagihan'ın isyanı

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Turabi:

Turbo geri döndü. Nagihan senin için. Her halükarda kazanıyorum.



Merve:

Turabi bunu söylemiş olman çok yanlış. Biz burada bütün gün seni destekledik ve senin yanındaydık. Geçen sefer de aynısı vardı ve aynı şeyi yapıyorsun. Survivor 'ın 28 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde sembol oyununun finalinde Adem ile Turabi karşı karşıya geldi. Turabi'nin galibiyet sevinci ile tartışma başladı:Turabi:Turbo geri döndü. Nagihan senin için. Her halükarda kazanıyorum.Merve:Turabi bunu söylemiş olman çok yanlış. Biz burada bütün gün seni destekledik ve senin yanındaydık. Geçen sefer de aynısı vardı ve aynı şeyi yapıyorsun.

2 Turabi:

Kötü bir şey söylemedim Merve. Onun da ağzı var. Kendisi konuşabilir. Sana hiçbir şey söylemedim.



Adem:

Ramazan ayındayız kazandıklarımın fitresi olsun bunlar sana.



Turabi:

Ramazan ayı ile bu oyunun ne alakası var. Kalpte olanı Allah bilir. Kimsenin iman gücünü ölçme.

3 Adem:

İyi kullan bunu. Görüyoruz parkurda arkamda nal topluyorum nal



Turabi:

Adem ikinci kez kazanıyorum. Adem ağlama. Yenildiğinde ağlıyorsun.



Adem:

Sen kazanmayı bilmiyorsun. Senin kazançların kadar benim kayıplarım var. Ben kaybetmeyi de kazanmayı da iyi bilirim.



Turabi:

Kötü hiçbir söylemedim. Senin gibi egoist değilim. Kendini bir şey sayma.

4 Adem:

Kolpa dövüşcüsün.



Turabi:

Sen benim ne olduğumu ne biliyorsun?



Adem:

Gidiyorsun Tayland'a iki tane turist dövüyorsun, alıyorsun bayrağı eline "Ben Türkiye'yi temsil ettim" diyorsun. Bu temsilcilik değil.



Turabi:

Haddini bil sen benim nerede olduğumu nereden bileceksin. Yenince en iyisi sensin yenilince dışarı etkenler.

5 Adem:

Ben sana bir şey dedim mi? Neden burada yalandan kalkıyorsun "Her halükarda kazanıyorum" diyorsun. Niye laf atıyorsun?



Turabi:

Ben de rahatsızlığımı dile getiriyorum. Nagihan'a rağmen yeniyorum seni. Ben yenilince senin gibi ağlamadım. Yenildiğin için Nagihan'a laf attın suç buldun.

6 Adem:

Senin tahmin edemediğin kadar, senin saç tüğün kadar benim maçım var. Bir çoğunda da yenildim. Senin gibi adamları parçalarım ha.



Turabi:

Hadi hadi. Bırakın vursun başlatsın ya.



İkili arasında konuşma burada noktadan sonra itişmelere ve hakaretlere kadar ilerledi. Diğer yarışmacıların ve Survivor ekibinin araya girmesiyle Adem ile Turabi biraz daha sakinleşti. Ancak tartışma son bulmadı.

7 Adem:

Nagihan ile neden oynaşıyorsun. O senin basamağın mı? Seni ben iki kere yendiğimde birilerine hediye ettim mi hiç?



Nagihan:

Benimle düzgün konuş. Ahlaksız. Nasıl oynaşıyor dersin. Sana iade ediyorum ahlaksız. Madem benimle hukukun var neden bana sahip çıkmadın.