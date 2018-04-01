Survivor’da baraka ve ödül oyununu kim kazandı? (Survivor son bölüm detayları)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde baraka ve ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Cumartesi yayınlanan bölümde baraka yarışmasını da dana rosto ödülünü de kazana All Star takımı oldu. İşte Survivor'da son hafta detayları...
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Survivor’ın cumartesi günü yayınlanan bölümünde All Star ile Gönüllüler takımları baraka ve sucuklu tost ödülü için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu öncesi kritik öneme sahip oyunu 10-6 All Star takımı kazandı.
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Günün ikinci mücadelesinde takımlar dana rosto ve patates püresi ödülü için mücadele etti. Survivor tarzı basketbol oyununu 10-8 All Star kazandı.
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Survivor'da sekizinci haftanın son bölümünde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi.
Pizza ödüllü oyun All Star'a karşı 10-6 üstünlük sağlayan Gönüllüler takımının oldu.
İşte geçtiğimiz bölümde yaşananlar...
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4Survivor 2018'in sekizinci haftası ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunlarıyla başladı.
Tost makinesi ve tost malzemesi ödüllü ada oyunu 10-2 gibi farklı bir skorla All Star'ın oldu.
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5Gönüllüler kazanırsa arkadaşlarından ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları, All Star kazanırsa ailelerinden gelen mektupları okuma hakkı kazanacağı iletişim oyununu ise 10-5 yine All Star kazandı.
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6Gönüllüler'de daha önce Survivor 2018'e Marcus, Gizem, Emre, İpek ve Ramazan; All Star'dan ise Nihat Doğan veda etmişti.
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7İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli karelerden bazıları...
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