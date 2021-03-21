Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? sorularının cevapları belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Gonca olurken, birleşme partisinde ise şarkıcı Jason Derulo sahne alacak. İşte Survivor son bölümden ayrıntılar...

21.03.2021 - 09:45

Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 1

20 MART

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından sonuçları açıkladı.

Cumartesi akşamı en çok ismi yazılan isim Gonca survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 2
Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini açıkladı.

Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini de duyurdu. Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek"
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 3

18 MART

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Geçen hafta olduğu gibi ünlüler takımı bu hafta da Batuhan'ı takım kaptanı seçti. Gönüllüler ise Dora'yı kaptanlığa getirdi.

Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 4
Survivor 2021'in 18 Mart tarihli 50. bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımları; biftek, fırında makarna, patates salatası içeren yemek ödülü için mücadele etti. Deniz üzerine kurulan parkurda zipline, denge tahtası gibi engellerden kurtulmaya çalışan yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Birleşme partisine doğru rekabetin arttığı yarışmada kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı.
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 5

İSMAİL VE DORA ARASINDA TARTIŞMA

Survivor'da ödül oyununun oynandığı sırada Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail gönüllülerin yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak tanımlarken Dora'ya da uyarıda bulundu. Dora ise rakip takım yarışmacısına tezahüratta sorun olmadığını ve mesafe ile ilgili problem olduğunu söyledi. Poyraz ve Çağrı'nın da araya girmesi ile olay konuşarak çözüldü. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından yarışmacılar yerlerine geçti ve parkurda oyun yeniden başladı.


VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan maçı Acun Medya kazandı.

Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 6

Survivor'da önceki mücadelelerden fotoğraflar... 

Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 7
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 8
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 9
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 10
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 11
Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları) - 12

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