Survivor'da eleme adayı kim, birleşme partisinde kim sahne alacak? (20 Mart 2021 ayrıntıları)

İSMAİL VE DORA ARASINDA TARTIŞMA

Survivor'da ödül oyununun oynandığı sırada Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail gönüllülerin yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak tanımlarken Dora'ya da uyarıda bulundu. Dora ise rakip takım yarışmacısına tezahüratta sorun olmadığını ve mesafe ile ilgili problem olduğunu söyledi. Poyraz ve Çağrı'nın da araya girmesi ile olay konuşarak çözüldü. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından yarışmacılar yerlerine geçti ve parkurda oyun yeniden başladı.





VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan maçı Acun Medya kazandı.