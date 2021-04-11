Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021)

KAZANAN BAYRAK YARIŞIYLA BELİRLENDİ Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirirken, oyun bayrak yarışına kaldı. Batuhan ile Ayşe karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Zorlu parkurda rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yapan Ayşe ödülü takımına kazandırdı. Böylece gönüllüler pizza ödülünün sahibi oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Ada şartlarında yarışmacıların stres atmasını sağlayan anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Anlat bakalım oyununda yarışmacılar verilen sürede en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Poyraz, alınan sayı sonrasında yaptığı hareket nedeniyle ünlüler takımından sert tepki aldı. Bu olay sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. İsmail ile Dora arasında sözlü tartışma yaşandı.

Oyunun yeniden başlamasının ardından anlat bakalım mücadelesi 5-2 skorla bitti. Böylece anlat bakalımın sahibi ünlüler oldu. Gecenin en fazla kelimesini bilen Batuhan – Melis ikilisi ise rekor kırdı.