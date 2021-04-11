Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021)

Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Yapılan ada konseyinde haftanın birinci eleme adayı yapılan oylama ile Aleyna Çalışkan oldu. İşte Survivor 2021'in 10 Nisan tarihli bölümde yaşananlardan ayrıntılar...

11.04.2021 - 10:17

Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 1

10 NİSAN

survivor'da market ve dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı son bölümde kıyasıya mücadele yaşandı.

Dokunulmazlığın sahibi ünlüler oldu. Bu hafta performansı ile göz dolduran İsmail dokunulmazlık sembolünü aldı.

Yarışmacılar için önem taşıyan market oyununu ise bu hafta gönüllüler kazanırken, haftanın birinci eleme adayı yapılan oylama ile Aleyna Çalışkan olarak belirlendi.
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 2

8 NİSAN

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'de her hafta perşembe günleri seçilen takım kaptanları için yarışmacılar yeniden oylarını verdi. Kaptanlık için ünlüler takımı ve gönüllüler takımı seçimlerini açıkladı.
Yapılan oylama sonrası bu hafta ünlüler takımına Batuhan kaptan olurken, gönüllüler takımının kaptanı ise Poyraz seçildi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Merve - Batuhan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.

Takımlar ödül oyununda yeniden karşılaştı. Bu kez yarışmacılar gerçek oyun için parkura geldi. Gönüllüler takımında Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken, ünlüler takımında ise Çağrı oyunun dışına çıktı. Parkurun bir kısmında sala binen yarışmacıları, arkadaşları mekanizma ile çekmek için var gücü ile mücadele verdi.
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 3
KAZANAN BAYRAK YARIŞIYLA BELİRLENDİ

Ünlülerden Çağrı ve Merve, karşılaştıkları rakipleri Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu'ndan birer sayı alarak skoru 9-9'a getirirken, oyun bayrak yarışına kaldı.

Batuhan ile Ayşe karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Zorlu parkurda rakibinden önce yaparak skoru 10-9 yapan Ayşe ödülü takımına kazandırdı. Böylece gönüllüler pizza ödülünün sahibi oldu.
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 4
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ada şartlarında yarışmacıların stres atmasını sağlayan anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Anlat bakalım oyununda yarışmacılar verilen sürede en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Poyraz, alınan sayı sonrasında yaptığı hareket nedeniyle ünlüler takımından sert tepki aldı. Bu olay sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. İsmail ile Dora arasında sözlü tartışma yaşandı.
Oyunun yeniden başlamasının ardından anlat bakalım mücadelesi 5-2 skorla bitti. Böylece anlat bakalımın sahibi ünlüler oldu. Gecenin en fazla kelimesini bilen Batuhan – Melis ikilisi ise rekor kırdı.
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 5
Survivor'ın önceki bölümlerinde yaşanan mücadelelerden fotoğraflar...
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 6
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 7
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 8
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 9
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 10
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 11
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 12
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 13
Survivor'da eleme adayı kim oldu? (10 Nisan 2021) - 14

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER