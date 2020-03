Survivor'da elemeye kim kaldı, kim elendi (Survivor 17 Mart ayrıntıları)

Yarışmanın dünkü eleme konseyinde ise işler karıştı. Halk oylamasına göre, Gönüllüler takımında ilk 2'ye giren ilk isim Nisa, ikinci isim ise eleme potasında olan Cemal Can oldu. Bu durumda Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü. Yeni eleme adayını Cemal Can belirledi. Diğer eleme adayının ismini ise Nisa söyledi. Üçüncü adayı ise oylamadaki üçüncü isim olan Yunus Emre belirledi. Ancak Yunus Emre'nin en çok oy alan 3. yarışmacı olması, Evrim başta olmak üzere bazı Gönüllüler takımı yarışmacını şoke etti.Nisa, yarışmadaki performansını zayıf bulduğunu söylediği Tayfun'u ilk aday olarak belirledi. Eleme adaylığı düşen Cemal Can ikinci eleme adayını Ceyhun olarak belirledi. Yunus Emre de üçüncü eleme adayı olarak Evrim'i seçti.