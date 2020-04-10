Survivor'da en iyiler oyununu kim kazandı? (9 Nisan 41. bölüm ayrıntıları)

Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek "Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.

İşte haftanın gelişmeleri...