Survivor'da en iyiler oyununu kim kazandı? (9 Nisan 41. bölüm ayrıntıları)

Survivor'da en iyiler ödülünü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 41. yeni bölümünde Aşkım ile Evrim ve Berkan ile Barış arasındaki en iyiler oyunu nefes kesti. İşte mücadelenin kazananları ve açık artırma oyununun ayrıntıları...

10.04.2020 - 07:25

Survivor 2020'nin 41. bölümünde en iyiler oyunu oynandı. Kadınlarda Aşkım ile Evrim, erkeklerde ise Berkan ile Barış karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananları Aşkım, ödülü Berkan ve Aycan ile, Barış ise Nisa ve Cemal Can ile paylaştı.
9 Nisan perşembe gününün en eğlenceli anları ise açık artırma oyununda yaşandı. Acun Ilıcalı’nın yönettiği açık arttırma oyununda Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na yaptığı jest hem yarışmacıların hem de izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmacılar dominik pesosu ile yemekleri kazanabilmek için açık arttırma oyununda mücadele etti. Nisa’nın san sebastian cheescake’i için girdiği açık arttırmaya katılan Sercan’ın daha sonra geri çekilerek "Nisa’ya kıyamıyorum, Nisa yesin" demesi ilgiyle takip edildi. Sercan ardından takım arkadaşlarına da açık arttırmaya girmemeleri yönünde uyarılar yaptı. Sercan’ın Nisa’ya yaptığı bu jest günün en çok konuşulan konularından oldu.

İşte haftanın gelişmeleri...

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR

Eleme sonrası Survivor'un ekranlara gelen 40. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın 8 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde; ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda heyecanlı anlar ekranlara geldi.

Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı. 10'a 9 kazanan ünlüler açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Böylece ünlüler bu parayla yemek alma şanslı kazandı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in 40. bölümünde açık artırma oyununda Yasin'in Nisa'ya gösterdiği taktik işe yaradı ve Nisa sayıyı almayı başardı. Nisa'nın gösterdiği performans son bölüme damga vurdu.

İşte Survivor'da yaşanan mücadelelerden fotoğraflar... 

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