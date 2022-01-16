Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgün kampı nedir? (Survivor 15 Ocak 2022 ayrıntıları)

Bu akşam, sezonun ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımı oldu. Sakatlığı süren Adem Kılıçcı, oylanamayacak ve oy kullanamayacaktı. Diğer yarışmacılar, sürgün kampı uygulamasını göze alarak oylarını kullandı. Oylamada altı farklı isim yazıldı. Bu isimler arasında en çok oyu alan Birsen Bekgöz oldu ve Survivor All Star 1. eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.