Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgün kampı nedir? (Survivor 15 Ocak 2022 ayrıntıları)

Haberler 16.01.2022 - 10:50
Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2022, tüm heyecanıyla başladı. Survivor'a girişleriyle olay yaratan Acun Ilıcalı yine geleneği bozmadı. Ilıcalı, Survivor All Star 2022 sezonuna klasik arabayla giriş yapmayı tercih etti. Acun Ilıcalı'nın klasik araba turuna İhsan Tarkan, Esat Yontunç ve Murat Ceylan gibi isimler de katıldı.
Survivor'da 2022 All Star sezonu tüm heyecanıyla başladı. 26 yarışmacıdan oluşan ünlüler ve gönüllüler takımı, sürprizlerle yeni sezona merhaba dediler. Klasik arabalarla oynanan ödül oyunu sonrasında iki takım, ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Survivor All Star'ın 15 Ocak 2022 tarihli ilk bölümünde dokunulmazlık oyunu iki etaptan oluşuyordu. İlk etapta kadın yarışmacılar, ikinci etapta erkek yarışmacılar parkura çıktı. Dokunulmazlık oyununda Barış'ın parkurdan düşüşü ve acı içinde kıvranması izleyen herkesi korkuttu. Oyunu bırakmak zorunda kalan Barış'a doktorlar anında müdahale etti. Sonrasında Sercan da parkurda kötü düştü. Kafasını ve belini çarpan Sercan, müdahale sonrasında oyuna kaldığı yerden devam etti.
Survivor 2022 All Star'ın ilk ödülü barakaydı. Yarışmacıların klasik otomobilleri sadece iterek belirlenen park yerlerine park etmeye çalıştığı ilk ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı.
Survivor 2022 ilk bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için parkurda nefes kesen bir mücadele sergiledi. İlk etapta kadınlarda kazanan gönüllüler olurken ikinci etapta erkeklerde kazanan ünlüler oldu.
Dokunulmazlık oyununda birer etap kazanan ünlüler ve gönüllüler, bayrak yarışına çıktı. Bu oyunda üç yapan kazanacaktı. İki takım en iyilerini belirledi ve eşleşmeler sonrasında zorlu parkura çıktı. Bayrak yarışını 3-1 kazanan gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlığı da elde etti. Dokunulmazlık sembolünü de günün başarılı ismi Sude aldı.
Kaybeden ünlüler takımı için toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları yarışmacıları şaşırtı. İlk hafta uygulanacak sürgün kampı uygulaması, ada konseyinde oylamanın yönünü değiştirdi.
Sürgün kampı uygulaması, Survivor tarihinde ilk defaya yapılacak. Eleme potasına gönderilen yarışmacı, takımından ayrı tek başına bir adada kalacak. İlk eleme adayı, sürgün adasında tek başına 24 saat geçirmek zorunda kalacak. Sürgün adasına giden yarışmacılar, eleme gününe kadar adadan ayrılamayacak, oyunlara katılamayacak, ödüllerden yararlanamayacak. Kendilerine verilen erzakla yetinecek. İlk hafta yapılacak dört dokunulmazlık oyunu sonrasında seçilecek dört eleme adayı, sırayla sürgüne gönderilecek.
Bu akşam, sezonun ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımı oldu. Sakatlığı süren Adem Kılıçcı, oylanamayacak ve oy kullanamayacaktı. Diğer yarışmacılar, sürgün kampı uygulamasını göze alarak oylarını kullandı. Oylamada altı farklı isim yazıldı. Bu isimler arasında en çok oyu alan Birsen Bekgöz oldu ve Survivor All Star 1. eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.
Survivor All Star'ın ilk bölümünden fotoğraflar...