Survivor'da kim elendi? (87. bölüm ada konseyi)

Survivor 2019'un son bölümünde kim elendi sorusu yanıt buldu. Finali için geri sayım başlayan Survivor'ın 87. bölümünde ilk kez potaya giren Büşra Yalçın yarışmaya veda etti. İşte son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan öne çıkan kareler...
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Bitimine 14 gün kalan Survivor'ın son bölümün ödül oyunları ve eleme heyecanı yaşandı.
Döner ve kola ödüllü oyunu siyah takımı 10-8 yenen beyaz takım kazandı.
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İkinci mücadele ise takımlar bayrama özel ödülde karşılaştı.
Baklava, şekerlemeler ve çikolata ödüllü mücadeleyi 10-5 siyah takımın üstünlüğüyle sona erdi.
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Son bölümde Acun Ilıcalı, "Yarışmaya heyecan katacak bir sürprizimiz var hiç merek etmeyin. Ama artık sayılı günleriniz de kaldı bu da bir gerçek" açıklaması yaptı.
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Yapılan ada konseyinde ilk kez potaya çıkan Büşra ile Okay SMS oylamasına çıktı.
En az oyu alan Büşra Survivor'a veda etti.
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İşte son bölümden ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...