Survivor'da kim elendi, finale kimler kaldı? (Survivor son bölüm detayları)

1 Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.



'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

2 İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesine ortak olmak için dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleştirdi.





3 Dokunulmazlığı siyah takım kazandı.





4 Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu.

5 Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, yarışmada performansıyla öne çıkan Bora elenen isim oldu. Okay ise finale yükseldi.





ORA'DAN DUYGUSAL VEDA

Survivor'dan elenen Bora veda etmeden önce son konuşmasını yaptı. Çok üzüntülü olduğunu söyleyen Bora, "Yarım kalan bir hikaye oldu benim için. Belki yeniden yolum düşer buraya. Ama demek ki bir yerlerde yanlış yaptım. Elimden geldiğince savaştım. Doğrularımdan, ilkelerimden şaşmadım. Bu noktada veda etmek çok üzücü" ifadelerini kullandı.

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6 FİNALE KİMLER KALDI?

Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu. Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu...



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