Survivor'da kim elendi, finale kimler kaldı? (Survivor son bölüm detayları)
Survivor'da Bora mı yoksa Okay mı elendi, finale kimler kaldı sorularının cevapları belli oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlığı siyah takım kazandı. Ada konseyinde elemeye kalan Bora, Okay'dan daha az SMS aldığı için elendi. Böylece Seda, Emre, Yusuf, Okay, Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi finale kaldı. İşte Survivon son bölüm detayları.
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Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.
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İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesine ortak olmak için dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleştirdi.
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Dokunulmazlığı siyah takım kazandı.
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Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu.
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Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, yarışmada performansıyla öne çıkan Bora elenen isim oldu. Okay ise finale yükseldi.
ORA'DAN DUYGUSAL VEDA Survivor'dan elenen Bora veda etmeden önce son konuşmasını yaptı. Çok üzüntülü olduğunu söyleyen Bora, "Yarım kalan bir hikaye oldu benim için. Belki yeniden yolum düşer buraya. Ama demek ki bir yerlerde yanlış yaptım. Elimden geldiğince savaştım. Doğrularımdan, ilkelerimden şaşmadım. Bu noktada veda etmek çok üzücü" ifadelerini kullandı. .
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FİNALE KİMLER KALDI? Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında Seda, Emre ve Yusuf'un ardından finale kalan son isim Okay oldu. Yunan yarışmacılarda ise finale kalan isimler Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi olmuştu...
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BORA EDİN KİMDİR?
23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.