Survivor'da kim elendi, Gizem Birdal kimdir? (28 Nisan ayrıntıları)

28 Nisan 2020 tarihli Survivor 60. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, her Salı oynadıkları iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor’da iki takımı da zor bir oyun bekliyordu. Rüzgarlı bir havada büyük bir topu kafese sokmak için tüm yarışmacılar inanılmaz efor sarf etti.
İletişim oyununda takımlar, biri atıcı, biri top taşıyıcı, biri de salıncağı sallamak üzere üç kişi parkura çıktı. Ünlüler, oyunun başında çok iyi adapte oldular ve skoru 4-0 yaptılar. Buradan sonra ise Gönüllülerden müthiş bir geri dönüş geldi ve üst üste kazandıkları oyunlar ile 5-4 öne geçmeyi başardı. Ödülün mental açıdan önemi nedeniyle oyunu kazanma hırsı iki takımda da sahaya yansıdı. Günün sonunda ise Survivor’da iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı. Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı oldu. Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Aycan Yanaç ve Mert Öcal en çok oyu aldı. Survivor'da yapılan konseyde Yunus Emre ve Gizem eleme adayı olmuştu.
Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Aycan eleme adayı olarak Ersin'in; Mert Sercan'ın; Cemal Can Yasin'in; Barış ise Ardahan'ın ismini söyledi. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı konseyde alınan karar doğrultusunda, Survivor'dan elenen isim İşte haftanın gelişmeleri... oldu. Gizem elenmesinin ardından konseyde gözyaşlarına boğuldu.
İşte haftanın gelişmeleri...
Gizem Birdal kimdir?
Survivor'dan elenen Gizem Birdal kendisini şu şekilde anlattı:
5 Ağustos 1992 İstanbul doğumluyum. 10 yaşımda Bakırköyspor kulübünde basketbola başladım. 24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son Şahin Tepesi adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?Survivor 2020’nin 58. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor'un 24 Nisan bölümünde günün ikinci heyecanı nefes kesen erzak oyunu mücadelesinde yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesi ödül oyunu için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı Survivor erzak ödülününü kazanmak için parkurda ter döktü. Özellikle son haftalarda ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı ödülü almak için parkurda ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Survivor erzak ödülünü kazanan takım 10'a 5 skorla Gönüllüler Takımı oldu.
Çekişmeli geçen mücadelenin ardından, Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece yiyecek ödülünü almış oldu.
SURVİVOR'DA 23 NİSAN'A ÖZEL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapıldı. Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dominik'ten yapılan canlı bağlantıyla Survivor yarışmacıları 23 Nisan mesajını iletmiş oldu.
ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.