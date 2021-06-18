Survivor'da kim elendi, Survivor Dora kimdir? (17 Haziran 2021 ayrıntıları)

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların hem stres attığı hem de ödül aldığı bil bakalım yarışması yine heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları vermeye çalışan yarışmacılar komik anlar yaşadı. Takımlar, Milli takımımızın renkleri olan Kırmızı ve Beyaz takım olarak mücadele verdi. Bil bakalım oyununda yarışmacılara futbol, coğrafya, genel kültür alanlarından sorular soruldu. Oyunda mavi takım rakibi kırmızı takıma göre daha fazla doğru yanıt vererek gecenin ödülünü kazandı.

ÇİFT KİŞİLİK BİLET KAZANDILAR

10-8 skorla bil bakalımı kazanan mavi takım THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazanma hakkını elde etti. Böylece mavi takım hem ödül hem de bil bakalım oyununun bu geceki galibi oldu.