Survivor'da kim elendi? (Yasin, Birsen, Mert, Barış'ın eleme konseyi)

Survivor'da haftanın eleme adayları Yasin, Birsen, Mert ve Barış eleme konseyine kaldı.



Oylamanın SMS sonuçlarına göre adaya veda eden isim Birsen oldu.



Birsen yaptığı açıklamada, "Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kocaman ekip her Survivor'ı bizimle yaşıyor. All Star'dayım. Herkes star. Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak. Ailem sevdiklerime çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Olacakların karşısına geçemem" dedi.



Acun Ilıcalı ise "Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin. Beni en çok etkileyen özelliklerinden biri örnek bir insan bir annesin. Erken ayrıldığını düşünüyorum" diye konuştu.



Survivor'da hızlı eleme sistemiyle her hafta iki yarışmacı adaya veda edecek.