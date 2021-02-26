Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (25 Şubat 2021 ayrıntıları)

25 ŞUBAT

Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi. Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.