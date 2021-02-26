Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (25 Şubat 2021 ayrıntıları)

26.02.2021 - 07:38
Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi. Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.
Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti. Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.
ÇAĞRI ÇİLEDEN ÇIKTI
Ödül oyunu sırasında Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında iki takım arasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevindikten sonra Dora "Sen neye seviniyorsun?" şeklinde çıkış yaptı. Dora'nın sözlerine Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek yanıt verdikten sonra tansiyon yükseldi. İki takımın da yarışmacıları araya girerek Doğan ile Dora'yı ayırırken, Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Çağrı Dora'ya elle müdahale ederken kavganın fitili yeniden ateşlendi. Sunucu Murat Ceylan yarışmacıları uyararak kamera görüntülerine bakılacağını söyledi.
Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...