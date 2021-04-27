Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021)

26 NİSAN

survivor’DA PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Sembolü kazanacan yarışmacıların ödülü çiğ börekti. Kazananlar, bu ödülden faydalanması için iki arkadaşını seçebilecekti.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de oynanan performans oyununda yarışmacılar, düzenek üzerinde topları düşürmemeye çalıştı. Kadın yarışmacılar arasında başlayan performans oyununda sırasıyla Ayşe, Merve ve Aleyna Çalışkan topu düşürerek elendi. Sonrasında İlayda düşürünce kalan Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis oldu. Bu iki yarışmacıdan kazanan Melis, bununla birlikte üçüncü sembolünü elde etti.

Erkek yarışmacıların performans oyununda ilk elenen isim gönüllüler takımından Poyraz oldu. Onu takip edenler sırasıyla Berkay, İsmail Balaban, Dora, Steven düşürdü. Son ikiye kalan Batuhan ve Sergen oldu. Topu düşürmeden daha uzun kalan Batuhan, erkeklerde sembolü kazanan isim oldu.