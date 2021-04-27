Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021)

27.04.2021 - 07:11 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 07:12
survivor’DA PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?
Sembolü kazanacan yarışmacıların ödülü çiğ börekti. Kazananlar, bu ödülden faydalanması için iki arkadaşını seçebilecekti.
SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2021’de oynanan performans oyununda yarışmacılar, düzenek üzerinde topları düşürmemeye çalıştı. Kadın yarışmacılar arasında başlayan performans oyununda sırasıyla Ayşe, Merve ve Aleyna Çalışkan topu düşürerek elendi. Sonrasında İlayda düşürünce kalan Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis oldu. Bu iki yarışmacıdan kazanan Melis, bununla birlikte üçüncü sembolünü elde etti.
Erkek yarışmacıların performans oyununda ilk elenen isim gönüllüler takımından Poyraz oldu. Onu takip edenler sırasıyla Berkay, İsmail Balaban, Dora, Steven düşürdü. Son ikiye kalan Batuhan ve Sergen oldu. Topu düşürmeden daha uzun kalan Batuhan, erkeklerde sembolü kazanan isim oldu.
ÖDÜL İÇİN KİMİ SEÇTİLER?
Sembolü kazanan iki isim de ünlüler takımında olunca ödülden tüm takım faydalandı.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu için avantaj oyununa ünlüler takımından İsmail – Melis, gönüllüler takımından Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu çıktı. Bayrak yarışını kazanan ünlüler takımı, seçim avantajı kazandı. Ünlüler takımının yaptığı seçim sonrasında ilk turda gönüllülerden Poyraz ve Ayşe dışarıda kaldı. Ödül oyununda yarışmacılar, araba ile parkurdaki küpleri toplayıp atış alanına gelmesi gerekiyordu. Atışlarda ise masada bir iple araba üzerinde sembolü çekerek küpler üzerine koyması ve küpleri devirmeden sembolü düşürmesi lazımdı. Gönüllüler takımı, 10-7 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.
SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu, avantaj oyunu ile başladı. Bayral yarışına Ünlülerden İsmail - Melis ve Gönüllülerden Steven - Ayşe ikilisi çıktı. Atışlara önce başlayan İsmail, seçim avantajını ünlüler takımına getirdi.
Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığı da alarak rakip takımdan bir kişiyi eksiltmeyi garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu sefer dokunulmazlığı kazanarak karşı takımı da eleme potasına sokmaya çalıştı. İki takım arasında çok çekişmeli ve yüksek tempoda geçecek oyunda tansiyon yükseldi ve bazı tartışmalar çıktı. Oyunda tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde önce bir puzzle'ı çözdü. Sonrasında iki halk atışını ve bir basket atışını rakibi ile aynı yere atması gerekiyordu. Gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skour 10-7 yaptı. Böylece ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.
Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü üçte iki yapan gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan'a verdi.
OYUNDA GERİNLİK
Dokunulmazlık oyununun oynandığı sırada İsmail ve Dora arasında sinirler gelirdi. İsmail'in atışlarda sayı almasının ardından Dora itirazda bulundu. Rakibine cevap veren İsmail "Futbol mu oynuyoruz" diyerek el hareketi yaptı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Dora ise karşılık verdi.
İsmail'in Dora'nın üzerine yürümesi sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da uzaklaştırdıktan sonra tansiyon yeniden normale döndü.
SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Çeyrek final ve sonrasında finale kalma mücadelesi veren yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için tüm güçlerini kullandı. Verilen mücadele sonrasında kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Konseyde İsmail ile Sergen arasındaki tartışma şiddetlenince Acun Ilıcalı araya girmek zorunda kaldı. Sonra yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar İsmail, İlayda, Batuhan idi. Bu isimler arasında adı en çok yazılan İlayda, 2. eleme adayı oldu.
SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler takımı, Çağrı’nın zorunlu vedası, Merve’nin sakatlığı nedeniyle oyuna beş kişi ile çıktı. İsmail Balaban’ın cezasının bittiği oyunda parkur su kaydırağı ile başlıyordu. Birçok denge engelini aşan yarışmacılar, finalde sürünme engelini geçtikten sonra altı sembolü düşürmeye çalıştı. Son etapta Batuhan, Dora’yı yenerken Melis de Ayşe karşısında galip geldi. Böylece Survivor’da 10-8 skorla dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler oldu.
SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021’de market oyunu parkuruna takımlardan ikişer kişi çıktı. Bir kişi atıcı idi ve kulede arkadaşını yönlendiriyordu. Aşağıda olan yarışmacı gözleri bağlı şeklinde arkadaşının yönlendirmesi ile parkurdaki engelleri aşmaya topların olduğu torbaları toplamaya çalıştı. Günün sonunda Survivor’da market oyununu 7-3 skorla ünlüler takımı kazandı.
Market oyununu kazanan ünlüler takımı; nohut, soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı içeren erzak paketini kamplarına götürdü.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2021’de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından yapılan oylamada Dora ile Aleyna Çalışkan isimleri en çok adı yazılan yarışmacılar oldu. Son oya göre ismi dört kere yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Tüm hızıyla devam eden Survivor'da yarışmacılar her perşembe olduğu gibi ödül oyunu için parkura geldi. Oyun öncesi ödül mercimek çorbası, paçanga böreği, kremalı mantarlı et sote, makarna, kabuklu patates kızartması, dondurmalı pasta, meyve salatası, peynir tabağı olarak açıklandı. Ayrıca yarışmacılara kazanan takımın bir mağazanın 5 bin TL hediye çekini alacakları da duyuruldu.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım oyununda ise ödül peynirli milföy böreği olarak açıklandı. Açlık sınırlarını zorlayan yarışmacılar anlat bakalım oyununda en fazla kelimeyi bilmek için takım arkadaşlarının ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinledi. Oyuna iyi başlayan Gönüllüler ilk üç karşılaşmada sayıyı aldı.
ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU
Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.
Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.