Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021)

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışan isimler arasında yer alıyor.2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)2017 – Çukur (Remzi)2007 – Arka SıradakilerPeki Çağrı Atakan özel hayatında neler yapıyor? Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncunun spor tutkunu olduğu bilindik konular arasında yer alıyor. Peki Çağrı Atakan’ın özel hayatında başka neler var? Kendisini şu sözlerle ifade ediyor; “Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Eski milli basketbolcuyum, altyapıdan… Eğer işim yoksa, sabahları güne mutlaka spor yaparak başlıyorum. Sporun her türlüsünü seviyorum ve dönüşümlü olarak yapıyorum. Bazen boks, bazen arkadaşlarla buluşup basketbol oynuyoruz, ağırlık çalışıyorum. Onun dışında ben oturduğum mahallede takılmayı seviyorum. Burada arkadaşlarım var, abiler var, onlarla tavla oynuyorum. Şu an bu röportajı yaptığımız berber dükkanının sahibi Sadettin Abi’yle baba-oğul gibiyiz. Çok seviyorum onu. Onunla sohbet ediyoruz, arkadaşları geliyor, hep birlikte oturuyoruz. Kafede oturacağıma mahalleliyle oturmayı daha çok seviyorum.”Peki Çağrı Atakan’ın hobileri neler? Gece dışarı çıkmayı seviyor mu? Yaşam tarzı nasıl? İşte Çağrı Atakan’ın o sözleri; Severim dışarı çıkmayı, eğlenmeyi ama sanırım ya yetiştirilme tarzımızdan dolayı ya da artık yaşla gelişen bir şey mi bilmiyorum ama ben daha çok gündüz insanıyım. Tanıdığım, hep görüştüğüm insanlarla birlikte olmayı severim, o yüzden mahalle hayatını da seviyorum.Hayalleriyle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Çağrı Atakan, ilerde yurtdışı eğitimi alıp almayacağını şu sözlerle açıkladı; Henüz emekleme dönemindeyim. Her şey yolunda giderse, istediğim noktaya gelebilirsem kesinlikle istiyorum. Çünkü yurt dışında eğitim alıp dönen insanların değişimini gördüğün zaman oradaki eğitimin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Benim zaten İngilizcem de iyi ama sadece kendimde “o” noktayı görmem lazım. Yoksa kesinlikle aklımda var.