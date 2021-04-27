Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021)

Survivor'da dün akşam performans oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel olarak performans sergileyen yarışmacılar, sabit oynanan oyunda denge mücadelesi verdi. Çeyrek finale kalma öncesinde avantajı kazandıracak sembolü kazanmaya çalıştı. Survivor'da sembolü kazanan yarışmacılar hangileri oldu? Performans oyunu ödülünü kim kazandı, ödül neydi? İşte Survivor 26 Nisan'da yayınlanan bölümden ayrıntılar....

27.04.2021 - 07:11 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 07:12

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 1

26 NİSAN

survivor’DA PERFORMANS OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Sembolü kazanacan yarışmacıların ödülü çiğ börekti. Kazananlar, bu ödülden faydalanması için iki arkadaşını seçebilecekti.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de oynanan performans oyununda yarışmacılar, düzenek üzerinde topları düşürmemeye çalıştı. Kadın yarışmacılar arasında başlayan performans oyununda sırasıyla Ayşe, Merve ve Aleyna Çalışkan topu düşürerek elendi. Sonrasında İlayda düşürünce kalan Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis oldu. Bu iki yarışmacıdan kazanan Melis, bununla birlikte üçüncü sembolünü elde etti.

Erkek yarışmacıların performans oyununda ilk elenen isim gönüllüler takımından Poyraz oldu. Onu takip edenler sırasıyla Berkay, İsmail Balaban, Dora, Steven düşürdü. Son ikiye kalan Batuhan ve Sergen oldu. Topu düşürmeden daha uzun kalan Batuhan, erkeklerde sembolü kazanan isim oldu.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 2

ÖDÜL İÇİN KİMİ SEÇTİLER?

Sembolü kazanan iki isim de ünlüler takımında olunca ödülden tüm takım faydalandı.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 3

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu için avantaj oyununa ünlüler takımından İsmail – Melis, gönüllüler takımından Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu çıktı. Bayrak yarışını kazanan ünlüler takımı, seçim avantajı kazandı. Ünlüler takımının yaptığı seçim sonrasında ilk turda gönüllülerden Poyraz ve Ayşe dışarıda kaldı. Ödül oyununda yarışmacılar, araba ile parkurdaki küpleri toplayıp atış alanına gelmesi gerekiyordu. Atışlarda ise masada bir iple araba üzerinde sembolü çekerek küpler üzerine koyması ve küpleri devirmeden sembolü düşürmesi lazımdı. Gönüllüler takımı, 10-7 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.

 

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 4

25 NİSAN

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu, avantaj oyunu ile başladı. Bayral yarışına Ünlülerden İsmail - Melis ve Gönüllülerden Steven - Ayşe ikilisi çıktı. Atışlara önce başlayan İsmail, seçim avantajını ünlüler takımına getirdi.

Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığı da alarak rakip takımdan bir kişiyi eksiltmeyi garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu sefer dokunulmazlığı kazanarak karşı takımı da eleme potasına sokmaya çalıştı. İki takım arasında çok çekişmeli ve yüksek tempoda geçecek oyunda tansiyon yükseldi ve bazı tartışmalar çıktı. Oyunda tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde önce bir puzzle'ı çözdü. Sonrasında iki halk atışını ve bir basket atışını rakibi ile aynı yere atması gerekiyordu. Gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skour 10-7 yaptı. Böylece ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü üçte iki yapan gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan'a verdi.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 5

OYUNDA GERİNLİK

Dokunulmazlık oyununun oynandığı sırada İsmail ve Dora arasında sinirler gelirdi. İsmail'in atışlarda sayı almasının ardından Dora itirazda bulundu. Rakibine cevap veren İsmail "Futbol mu oynuyoruz" diyerek el hareketi yaptı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Dora ise karşılık verdi.

İsmail'in Dora'nın üzerine yürümesi sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da uzaklaştırdıktan sonra tansiyon yeniden normale döndü.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 6

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Çeyrek final ve sonrasında finale kalma mücadelesi veren yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için tüm güçlerini kullandı. Verilen mücadele sonrasında kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Konseyde İsmail ile Sergen arasındaki tartışma şiddetlenince Acun Ilıcalı araya girmek zorunda kaldı. Sonra yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar İsmail, İlayda, Batuhan idi. Bu isimler arasında adı en çok yazılan İlayda, 2. eleme adayı oldu.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 7

24NİSAN

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler takımı, Çağrı’nın zorunlu vedası, Merve’nin sakatlığı nedeniyle oyuna beş kişi ile çıktı. İsmail Balaban’ın cezasının bittiği oyunda parkur su kaydırağı ile başlıyordu. Birçok denge engelini aşan yarışmacılar, finalde sürünme engelini geçtikten sonra altı sembolü düşürmeye çalıştı. Son etapta Batuhan, Dora’yı yenerken Melis de Ayşe karşısında galip geldi. Böylece Survivor’da 10-8 skorla dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de market oyunu parkuruna takımlardan ikişer kişi çıktı. Bir kişi atıcı idi ve kulede arkadaşını yönlendiriyordu. Aşağıda olan yarışmacı gözleri bağlı şeklinde arkadaşının yönlendirmesi ile parkurdaki engelleri aşmaya topların olduğu torbaları toplamaya çalıştı. Günün sonunda Survivor’da market oyununu 7-3 skorla ünlüler takımı kazandı.

Market oyununu kazanan ünlüler takımı; nohut, soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı içeren erzak paketini kamplarına götürdü.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 8

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından yapılan oylamada Dora ile Aleyna Çalışkan isimleri en çok adı yazılan yarışmacılar oldu. Son oya göre ismi dört kere yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 9

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?


Tüm hızıyla devam eden Survivor'da yarışmacılar her perşembe olduğu gibi ödül oyunu için parkura geldi. Oyun öncesi ödül mercimek çorbası, paçanga böreği, kremalı mantarlı et sote, makarna, kabuklu patates kızartması, dondurmalı pasta, meyve salatası, peynir tabağı olarak açıklandı. Ayrıca yarışmacılara kazanan takımın bir mağazanın 5 bin TL hediye çekini alacakları da duyuruldu.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 10
Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül oyununda ilk etapta avantaj oyunu oynanadı. Atışlara önce başlayan Batuhan, sekiz küpü devirerek avantajı takımına kazandırdı. Sonraki turda ise Sergen ve Melis, Dora ve Ayşe karşısında sayı kazandı. Bu sonuçla beraber ödül oyununu 10-7 skorla ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler iki hafta ödülün sahibi oldu.
Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 11

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Keyifli anların yaşandığı anlat bakalım oyununda ise ödül peynirli milföy böreği olarak açıklandı. Açlık sınırlarını zorlayan yarışmacılar anlat bakalım oyununda en fazla kelimeyi bilmek için takım arkadaşlarının ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinledi. Oyuna iyi başlayan Gönüllüler ilk üç karşılaşmada sayıyı aldı.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 12
İlerleyen dakikalarda ise Sergen – Batuhan ikilisine karşılık Dora – Poyraz çıktı. Ünlüler takımında 7 kelime bilinirken, gönüllüler günün rekorunu kırdı. Poyraz ve Dora ikilisi 8 kelime bilerek anlat bakalım oyununu kazandı. 4-3 skorla Anlat Bakalım oyununun galibi olan gönüllüler yiyecek ödülüne kavuştu.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 13

ÇAĞRI DİSKALİFİYE OLDU


Survivor'un perşembe akşamı yayınlanan son bölümü diskalifiye ile ekranlara damga vurdu. Ünlüler ve gönüllüleri konseyde toplayan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor'da biliyorsunuz sakatlık diye bir bela var. Bu bela şu anda aktif sporculardan daha çok Survivor yarışmacılarını zorlayan ve onları zaman zaman yarışmadan alıkoyan bir bela. Çok önemli yarışmacılarımızı sakatlıklar ile kaybettik. Semih, Nagehan, Turabi... Bu yarışmacılarımız biliyorsunuz 3 hafta 4 haftada sakatlananlar. " dedi.

Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle elendiğini söyleyen Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Doktorumuzun net açıklaması ile 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur' dediği yarışmacımız Çağrı. " ifadesini kullandı.

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 14
Survivor Çağrı Atakan Kimdir?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.


Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Çağrı Atakan, bu yıl Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışan isimler arasında yer alıyor.

OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler


Peki Çağrı Atakan özel hayatında neler yapıyor? Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncunun spor tutkunu olduğu bilindik konular arasında yer alıyor. Peki Çağrı Atakan’ın özel hayatında başka neler var? Kendisini şu sözlerle ifade ediyor; “Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Eski milli basketbolcuyum, altyapıdan… Eğer işim yoksa, sabahları güne mutlaka spor yaparak başlıyorum. Sporun her türlüsünü seviyorum ve dönüşümlü olarak yapıyorum. Bazen boks, bazen arkadaşlarla buluşup basketbol oynuyoruz, ağırlık çalışıyorum. Onun dışında ben oturduğum mahallede takılmayı seviyorum. Burada arkadaşlarım var, abiler var, onlarla tavla oynuyorum. Şu an bu röportajı yaptığımız berber dükkanının sahibi Sadettin Abi’yle baba-oğul gibiyiz. Çok seviyorum onu. Onunla sohbet ediyoruz, arkadaşları geliyor, hep birlikte oturuyoruz. Kafede oturacağıma mahalleliyle oturmayı daha çok seviyorum.”


Peki Çağrı Atakan’ın hobileri neler? Gece dışarı çıkmayı seviyor mu? Yaşam tarzı nasıl? İşte Çağrı Atakan’ın o sözleri; Severim dışarı çıkmayı, eğlenmeyi ama sanırım ya yetiştirilme tarzımızdan dolayı ya da artık yaşla gelişen bir şey mi bilmiyorum ama ben daha çok gündüz insanıyım. Tanıdığım, hep görüştüğüm insanlarla birlikte olmayı severim, o yüzden mahalle hayatını da seviyorum.

Hayalleriyle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Çağrı Atakan, ilerde yurtdışı eğitimi alıp almayacağını şu sözlerle açıkladı; Henüz emekleme dönemindeyim. Her şey yolunda giderse, istediğim noktaya gelebilirsem kesinlikle istiyorum. Çünkü yurt dışında eğitim alıp dönen insanların değişimini gördüğün zaman oradaki eğitimin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Benim zaten İngilizcem de iyi ama sadece kendimde “o” noktayı görmem lazım. Yoksa kesinlikle aklımda var.
Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 15
Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 16
Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 17
Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 26 Nisan 2021) - 18

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