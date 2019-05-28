Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor Yıldızları geri döndü)
Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'ın 80. bölümünde yıldızlar takımı ve siyah beyaz takım Mykonos tatili için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu Survivor Yıldızları kazandı. İşte son bölüm detayları...
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Survivor Türkiye Yunanistan'da iz bırakan eski yarışmacılar Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken 4 günlüğüne adaya gelerek yeni yarışmacılar ile karşı karşıya geldi.
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Nefes kesen oyunlarda Çeşme ödülünü önceki gün Siyah Beyaz takım kazanmıştı.
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Yarışmacılar son bölümde Mykonos tatili ödülü için mücadele etti.
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Ödül oyununda skor 9-9’a geldi takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldiler.
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Nefes kesen mücadelede atışlarda Afroditi ile Ogeday karşı karşıya geldi. Ogeday başarılı atışlarıyla sayıyı takımına kazandıran isim oldu…
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Survivor Yıldızları, Survivor 2019 ekibini yenerek Mykonos tatili ödülüna kazanan taraf oldu. İşte Survivor son bölüm detayları