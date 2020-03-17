Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?(Survivor 16 Mart 2020 son bölüm)

17.03.2020 - 07:18
Survivor son bölümde iki takım pazartesi günü iki ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu oyunda kazanan taraf ünlüler oldu.
Ödül oyununda ikinci oyun köfte-patates içindi. Yarışmacılar zorlu parkuru geçip ellerindeki diskleri başarı şekilde basket atmaya çalıştılar. İki takım da kıran kırana bir mücadele sergiledi. Kazanan takım yine ünlüler oldu.
İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar...
14 Mart 2020 Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen oyun öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılar tanıtıldı. Ünlüler takımına Ezgi, Gönüllüler takımına İlayda katıldı. Survivor 19. bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki Survivor avantaj oyununu kim kazandı?
İDDİAYI ACUN ILICALI'NIN TAKIMI KAZANDI
Survivor 2020 yeni bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin arasındaki iddia sonuçlandı. Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasının son ada konseyinde Acun Ilıcalı ile gönüllüler takımından Yasin Obuz, kum sahada maç üzerine bir iddiaya girdiler. Survivor 19. bölümde Acun Ilıcalı ile Yasin, iddia üzerine sahada karşılaştı. Acun Ilıcalı - Maxi ikilisine karşın Yasin - Ersin ikilisi mücadele etti. İddiayı kazanan ise yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı'nın takımı oldu.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Ünlüler takımı 10-5 skorla dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
SURVIVOR'DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de oyunlarda seçme avantajı için takım oyunu oynanıyor. Dün akşamki dokunulmazlık oyunu öncesi oynanan avantaj oyununu ünlüler takımı kazandı.
Peki önceki akşam Survivor'da neler yaşanmıştı?
İşte 13 Mart 2020 Survivor heyecanına dair ayrıntılar...
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 18. yeni bölümünde yarışmacılar erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkurda ter döktü. Her iki takımın da altı yarışmacısı kıyasıya mücadele etti. Sonunda avantaj oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıyasıya geçen Survivor erzak oyununda kazanan takımı atışlar belirledi. Gecenin sonunda yiyecek erzak ödülünü kazanan takım 10'a 6 ünlüler takımı oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı, kişi başına beş patates ve yeşil mercimekten oluşan erzağı aldı.
MERYEM VE YUNUS EMRE SAKATLIKTAN KURTULDU
Sakatlıkları nedeniyle bir süre yarışmadan ayrı kalan Meryem ve Yunus Emre Survivor'ın 18. bölümünde adaya geri döndü. Dominik'e gelen Meryem açıklamada bulunarak; "Sakatlığım tam anlamıyla geçtiği zaman eski Meryem'den daha iyi bir Meryem geliyor." diyerek iddiasını ortaya koydu.