Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? (1 Mart 2021 ayrıntıları)

02.03.2021 - 06:57
survivor 2021'in 1 Mart tarihli 38. bölümünde, ünlüler ile gönüllüler takımları yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda iki takımdan iki erkek bir kadın yarışmacı ilk etapta avantaj oyunu için karşı karşıya geldi. Ünlülerde İsmail, Gönüllüler Steven avantaj oyununda atıcı olarak seçildi. Bayrak yarışında ünlüler ödül oyununda seçim şansı elde etti. Ödül oyunu sonrasında takımlar bu kez gerçek oyun için parkurda yeniden mücadele verdi. Avantaj oyununu kazanan ünlülerin seçimi sonrasında, ilk turda dışarıda kalan isim Çağrı oldu.
Acun Medya ve yarışmacılar arasında nefes kesen voleybol maçı heyecanı yaşandı. Oyun öncesinde ödülün ikişer dilim su böreği ve lokum olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı – İrem Kanan ile karşılaştı. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yarışmacılara hangi takımı tuttuğunu sordu. Ayşe ve Aleyna'yı tutan sadece Aleyna Çalışkan ve Steven oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel ikilisi mükemmel bir oyun ortaya koyarken, Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi sonraki üç seti aldı.
Nefes kesen karşılaşmada Voleybol maçı, Acun Medya'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar yiyecek ödülünü almış oldu.
Önceki bölümlerde yaşananlar...
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
28 Şubat Pazar günü ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.
Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi. Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.
Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti. Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.
ÇAĞRI ÇİLEDEN ÇIKTI
Ödül oyunu sırasında Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında iki takım arasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevindikten sonra Dora "Sen neye seviniyorsun?" şeklinde çıkış yaptı. Dora'nın sözlerine Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek yanıt verdikten sonra tansiyon yükseldi. İki takımın da yarışmacıları araya girerek Doğan ile Dora'yı ayırırken, Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Çağrı Dora'ya elle müdahale ederken kavganın fitili yeniden ateşlendi. Sunucu Murat Ceylan yarışmacıları uyararak kamera görüntülerine bakılacağını söyledi.
Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...