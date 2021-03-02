Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? (1 Mart 2021 ayrıntıları)

1 MART

Acun Medya ve yarışmacılar arasında nefes kesen voleybol maçı heyecanı yaşandı. Oyun öncesinde ödülün ikişer dilim su böreği ve lokum olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı – İrem Kanan ile karşılaştı. Oyun öncesi Acun Ilıcalı yarışmacılara hangi takımı tuttuğunu sordu. Ayşe ve Aleyna'yı tutan sadece Aleyna Çalışkan ve Steven oldu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel ikilisi mükemmel bir oyun ortaya koyarken, Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi sonraki üç seti aldı.

Nefes kesen karşılaşmada Voleybol maçı, Acun Medya'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Böylece Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar yiyecek ödülünü almış oldu.

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