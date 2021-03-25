Suzan Aksoy Akrep dizisinde

Star’ın sevilen dizisi Akrep’in oyuncu kadrosuna usta oyuncu Suzan Aksoy katıldı. Aksoy, Hünkar karakterine hayat verecek. İşte ayrıntılar...

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25.03.2021 - 10:14

Akrep’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok projede yer alan usta oyuncu Suzan Aksoy,





’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok projede yer alan usta oyuncu dizi nin 16’ıncı bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Aksoy, dizide Hünkar karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.







Perihan’ın gecekonduda yaşadığı zamanlardan komşusu olan Hünkar, Berna’nın ve çocukları Duru ve Şahin’in dadısı ve manevi annesi olarak ekrana yansıyacak.







PERİHAN’IN KADİM DOSTU



Hünkar, Perihan’ın eski komşusu. Geçmiş yıllarda Berna’ya, ardından Duru’ya ve Şahin’e bakıcılık eden Hünkar; acı ve sevinçleri beraber yaşadığı kadim dostu Perihan’la yeniden sırt sırta vererek mücadele edecek.

Hünkar, Berna ve Fikret’in ölümünün ardından köşkte hüküm süren kara bulutları dağıtmaya uğraşacak. Hünkar, Perihan ve torunlarına güç olurken, onları üzenlere eli maşalı, dobra yanını göstermekten de geri durmayacak. Hünkar’ın çalışkanlığı, disiplini ve Perihan’a sadakati ise Hacer’i hayli rahatsız edecek.