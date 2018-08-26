Taciz davası sonrası Yasak Elma'nın çekimleri başlayamadı
Taciz iddiası davasında hakkında takipsizlik kararı çıkan Talat Bulut'un, diziye dönmesi yeni sezon çekimlerinin aksamasına neden oldu.
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Yasak Elma dizisinin oyuncuları, dizi ekibinden bir çalışana tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında dava açılan başrol oyuncusu Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı çıkmasına rağmen, çekimlerin bir türlü başlamamasından şikayetçi.
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İlk olarak 12 Ağustos’a, ardından 20 Ağustos'a ertelenen çekim, ay sonu gelmesine rağmen gerçekleşmedi. Bir an önce yeni bölümün çekilmesi gerektiğini söyleyen oyuncuların, moralsiz olduğu konuşuluyor.
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Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve birçok oyuncunun, Bulut'un kadroda kalmasına sıcak bakmadığı da iddialar arasında.
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Başrol oyuncularından Şevval Sam, tacizle suçlanan Bulut hakkında savcılığın takipsizlik kararı vermesiyle ilgili “Konu bir üst mahkemeye gitti. Tam olarak aklanmış değil” demişti.
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Ünlü sanatçı, Bulut’un diziye dönmesinden memnun olmadığını da dile getirerek, “Sözleşmelerimiz olduğu için devam etmek zorundayız. Ekip olarak bu durumdan hoşnut değiliz” açıklamasını yapmıştı.
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Sam ayrıca, “Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Tabii ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Gerçek anlamda bu konunun vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz” demişti.
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Sam’ın sözlerinin ardından Bulut, Instagram’ında “Merhaba canlar! Gidenler güle güle, kalan dostlar yüzümüz hep gülsün” diyerek Şah Hatayi deyişi “Yandım da Geldim”i paylaşmıştı. Bu sözler, Şevval Sam’a gönderme olarak yorumlanmıştı.