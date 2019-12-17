Tacizle suçlanan Harvey Weinstein'ın sözlerine tepki

Açıklamada, “O, her şeyi alan ve hiçbir şey hak etmeyen bir seks avcısı ve pişman olmayan bir istismarcı olarak hatırlanacak. Karşı koyan ve yeter diyen sayısız kadının ortak iradesinde hatırlanacak. Bu saldırganın, istismar mirasını tekrar yazmasına izin vermeyi reddediyoruz” denildi.