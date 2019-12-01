Tacizle suçlanan Placido Domingo ilk kez konuştu

Cinsel taciz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve görev yaptığı Metropolitan Opera’dan istifa eden dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo, taciz suçlamaları sonrası ilk kez konuştu.
20 kadın tarafından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan 78 yaşındaki tenor, İspanyol haber sitesi El Confidencial’e verdiği röportajda, kendisinin tüm İspanyollar gibi “sıcak, sevecen ve sevgi dolu” olduğunu ve her zaman “cesur” davrandığını söyledi.
“Cesur hareketler bugünlerde farklı algılanıyor” diyen Domingo, “hızla yargılandığını, mahkum edildiğini ve mahkum olduğunu” hissettiğini söyledi.
2021 yılına kadar olan sözleşmesi tamamlanıncaya kadar performans sergilemeyi planladığını söyleyen Domingo, herhangi bir suçtan dolayı resmi bir suçlamayla karşılaşmadığını da dile getirdi.
Tenor hakkında taciz iddialarını ortaya atan kadınlardan bazıları, Domingo’nun istediklerini yapmadıkları takdirde kariyerlerine zarar verme tehdidinde bulunduğunu söylemişti.
Mağdur olduklarını söyleyen kadınların iddiaları, ABD merkezli Associated Press haber ajansı tarafından iki raporda yayımlanmış, tüm bu suçlamalar nedeniyle Amerikan Müzik Sanatçıları Birliği, Placido Domingo hakkında soruşturma başlatmıştı.
Cinsel taciz iddialarının ardından Domingo’nun görev yaptığı New York’taki Metropolitan Opera’dan da bir açıklama yapılarak, Domingo’nun Metropolitan Opera’dan ayrıldığı, daha önceden programlanmış performanslarından çekilmeyi kabul ettiği bildirilmişti.