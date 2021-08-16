Taliban Sözcüsü canlı yayında BBC sunucusunu aradı

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Afganistan'da "Şeriat yasalarına dönüleceğini" açıkladı ve “Elbette İslami bir hükümet istiyoruz” dedi.

“Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız” iddiasında bulunan Shaheen, Taliban'ın "Kimseden intikam almayacağı" vaadini bir kez daha yineledi. Ancak Shaheen, "Yeni mahkemeler ve yasalar yürürlüğe girdiğinde vahşet uygulayan savaşçıların cezalandırılacağını" açıkladı.