"TERBİYESİZLİK YAPMADIM"

Tepkilerin ardından Tamer Karadağlı ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına telefonla bağlanarak, “Terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana ‘Sus mu diyorsun’ dedi. Ben de 'Hayır ödülünüzü alın onunla konuşun' dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var” demişti.

"YALÇIN'IN PAYLAŞIMLARINA BAKMAYA BAŞLADIM"

Karadağlı ayrıca, “Ben Nihal Yalçın’ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. ‘Kadınların konuşması bastırılıyor’ denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın’ın paylaşımlarına bakmaya başladım. ‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük’ falan demiş. Demirtaş ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan’ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?’ diye” ifadesini kullanmıştı.