Haberler 12.10.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 08:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde oyuncu Nihal Yalçın'la yaşanan gerginlik sonrası Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak destek verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmede, Tamer Karadağlı’yı tutumundan dolayı tebrik ettiği” belirtildi.
"KARADAĞLI'YI TEBRİK ETTİ"
Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.
Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."
"BU GECE BENİM GECEM"
Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada eleştirilmişti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.
"TERBİYESİZLİK YAPMADIM"
Tepkilerin ardından Tamer Karadağlı ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına telefonla bağlanarak, “Terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana ‘Sus mu diyorsun’ dedi. Ben de 'Hayır ödülünüzü alın onunla konuşun' dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları. Ben hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Demek ki ona sahip çıkanlar başka insanlar. Oyunculuğuma laf edenleri ciddiye almıyorum. Orada konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması benim hoşuma gitmedi. Organize bir şekilde linç girişimi var” demişti.
"YALÇIN'IN PAYLAŞIMLARINA BAKMAYA BAŞLADIM"
Karadağlı ayrıca, “Ben Nihal Yalçın’ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. ‘Kadınların konuşması bastırılıyor’ denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın’ın paylaşımlarına bakmaya başladım. ‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük’ falan demiş. Demirtaş ‘Öcalan’ın heykelini dikeceğiz’ dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pervin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan’ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?’ diye” ifadesini kullanmıştı.
“HANGİ KADINA, NE DÜŞMANLIK YAPMIŞIM?”
“Bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum" diyen Karadağlı, "Kimin neyi savunduğu, hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanattan bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim. Zaten hanımefendi HDP’yi ve Demirtaş’ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti?” yorumunu yapmıştı.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN'DAN YALÇIN'A DESTEK
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Tamer Karadağlı'nın gündem olan hareketi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır" demişti.