Tarkan ailesiyle birlikte karantinada

Corona virüsün Türkiye'de ortaya çıktığı günden beri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan ve görüntü de vermeyen Tarkan'ın ailesiyle birlikte Köln'de kendisini eve kapattığı ortaya çıktı.

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02.04.2020 - 10:04

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesiyle megastar Tarkan, ailesiyle birlikte Koln'deki evine yerleşti.

Ünlü şarkıcı bugünlerde Köln sınırındaki sakin bir yer olan Alzey kasabasında bulunan evinde kendisi ve ailesiyle izole oluyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren ünlü şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor.

Öte yandan Tarkan’ın bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı, eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. Tevetoğlu’nun bebek beklediği iddiaları yalanlandı.

İşte Tarkan ve ailesinin sosyal medyaya yansıyan bazı kareleri...