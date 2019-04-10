Tarkan Prens Harry'e komşu oluyor haberlerine yalanlama
Geçtiğimiz yıl Pınar Tevetoğlu ile evlenen megastar Tarkan, Prens Harry’nin de sarayının olduğu Londra’da 7 milyon sterlin değerinde (53 milyon TL) ev baktığı iddia edildi. Megastar sosyal medyadan iddiaların asılsız olduğunu açıkladıb.
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İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan'ın, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.
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İddiaya göre eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti.
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Baba olduktan sonra yatırımlarına devam eden Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.
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Alman basınında yer alan habere göre; 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 odalı evin fiyatının ise yaklaşık 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğu kaydedildi.
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Kensington'da başta David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor. Ancak basında yer alan haberlerin fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Birkaç gündür yazılı basın ve sosyal medyada Londra'da ev aldığım yönünde çıkan haberler asılsızdır" dedi.