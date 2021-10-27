Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı

Tarkan, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını açıkladı. Megastar Instagram hesabından keman kaydı yaptığı günün fotoğraflarını paylaştı.

Haberler 27.10.2021 - 09:25

Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı - 1
Corona virüs salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye'ye döndü.
Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı - 2
Salgın nedeniyle tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, İstanbul'a döner dönmez çalışmalarına hız verdi.
Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı - 3
Megastar hazırlıklarını "Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kayıdı" notuyla paylaştı.
Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı - 4
Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı - 5

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