Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı

Tarkan, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını açıkladı. Megastar Instagram hesabından keman kaydı yaptığı günün fotoğraflarını paylaştı. Corona virüs salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye'ye döndü. Salgın nedeniyle tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, İstanbul'a döner dönmez çalışmalarına hız verdi. Megastar hazırlıklarını "Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kayıdı" notuyla paylaştı.