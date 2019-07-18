Tarkan'dan UNESCO'ya Gediz çağrısı

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için yapılan çalışmaya Tarkan da destek mesajı yayınladı.
1
Doğa Derneği’nin Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sürdürdüğü kampanyaya Tarkan’dan destek geldi. Ünlü sanatçı, Gediz Deltası’nın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirerek kampanya için çağrıda bulundu.
2
Tarkan, verdiği mesajda deltanın korunması gereken bir doğal alan olduğunun altını çizdi.
3
Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gediz Deltası, İzmir şehrini var eden kaynaklardan birisi. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce kuş ve canlı türü yaşamını sürdürüyor."
4
"Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Gediz, doğanın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.”
5
Doğaya duyarlılığıyla bilinen Tarkan, daha önce Burdur Gölü, Hasankeyf gibi önemli doğal ve kültürel alanların korunması için yürütülen koruma çalışmalarına da destek olmuştu.