Tarzan'ın (Ron Ely) oğlu annesini öldürdü
Tarzan dizisiyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki Ron Ely’nin oğlu Cameron Ely, annesi Valerie Lundeen'in bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Ely Ailesi'nin California'daki evine gelen polis, 30 yaşındaki Cameron Ely'yi vurarak öldürdü.
-
1
1960'ların ünlü televizyon dizisi Tarzan'ın aktörü Ron Ely'ın eşi Valerie Lundeen'ın , oğlu tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı.
-
2
Santa Barbara Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine1966 ve 1968 yılları arasında yayınlanan TV dizisi Tarzan'da aynı isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu evine gelen polis, 62 yaşındaki Valerie Lundeen'in çok sayıda bıçak darbesi almış cesediyle karşılaştı.
-
3Hope Ranch'teki evi ve çevresini arayan dört polis memuru, bahçede kaçmaya çalışan Cameron Ely'ye ateş açtı.
-
4
Polis, Ely'nin hala tehdit oluşturduğu için vurulduğunu açıkladı.
-
5
Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen 81 yaşındaki Ron Ely ise olaydan yara almadan kurtuldu.
-
6
Ron Ely, Edgar Rice Burroughs'un 1914'te yayımlanan kurgu romanından uyarlanan dizide Afrika ormanlarında maymunlar tarafından büyütülen Tarzan'a hayat veriyordu.
-
71966-68 yıllarında yayımlanan Tarzan dizisi Türkiye'de de gösteriliyordu.
-
8
Eski Florida güzeli olan Lundeen ve Ron Ely çiftinin iki de kızı var. Amerikan medyasına göre çiftin oğulları Cameron Ely, Philips Exeter Akademisi ve Harvard Üniversitesi'nde eğitim gördü.
Fotoğraftakiler: Cameron Ely, Ron Ely, Jason, Kaitland Ely, Valerie Lundeen ve Kirsten Ely.