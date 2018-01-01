Taylor Hill'den sivilceli paylaşım (Victoria's Secret meleklerinin makyajsız halleri)
Merakla beklenen ve bu yıl 23. kez düzenlenen Victoria's Secret defilesi ABD'nin New York şehrinde gerçekleşti. Peki ama podyumda milyonları ekran başına kitleyen Victoria’s Secret modelleri gerçek hayatlarında da bu kadar etkileyici mi? İşte 'meleklerin' makyajsız, doğal halleri...
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Victoria's Secret'ın ABD'li meleği Taylor Hill bir süredir sosyal medyadan makyajsız fotoğraflar paylaşıyor. Sivilcelerin bir kusur olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki model pozları ile benzer sorunları yaşayan gençlere örnek oluyor.