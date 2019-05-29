Taylor Swift: Bu soruyu bir erkeğe soramazsınız!
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, gazetecinin kendisine yönelttiği bir soruyu cinsiyetçi bularak, “Bu soruyu bir erkeğe soramazsınız! Dolayısıyla ben de cevaplamayacağım” dedi.
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift, aralık ayında 30 yaşına giriyor.
Bu yıl Time’ın ‘En Etkili 100 İsim’ listesinde yer alan, pop dünyasında başarılı bir çizgide ilerleyen Swift için özel hayatında bir dönüm noktası olacak mı? Anne olmayı düşünüyor mu?
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‘ME!’ adlı dünya turnesine çıkan dünyaca ünlü şarkıcı, bir Alman gazeteciye verdiği röportajda bu soruyla karşılaştı.
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Swift, “Bir gün anne olayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” dedi.
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Oyuncu Joe Alwyn ile iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı, 20’li yaşlarının bir özetini ve gelecekteki planlarını anlattı.
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Swift, “20’li yaşlarımızda deneyim kazanır, bir şeyleri dener, yanılır, hata yaparız. Ben 30’larımda da deneyip yanılmayı planlıyorum. Ama 30’lu yaşlarımdan beklentim, kim olduğumuzu daha iyi hissetmemiz. Ne kadar yaklaşırsam o kadar fazla hissederim” dedi.
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Ünlü şarkıcı, son olarak Elle dergisi için “30’uma girmeden öğrendiğim 30 şey” adıyla bir makale kaleme almış ve cinsiyetçilikle ilgili rahatsızlığını dile getirmişti.
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Swift, “Toplumda kadınlara fiziksel olarak yaşlanma belirtilerinin en kötü şey olduğuna dair yüksek sesle mesajlar verildiğini öğrendim. Bu mesajlar, kadınların yaşlanmasına izin vermiyor” ifadesini yazmıştı.