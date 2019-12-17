Taylor Swift, Cats filmi galasında

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ilk kez başrolde yer alarak oyunculuk yeteneğini sergilediği Kediler (Cats) müzikal filminin dünya prömiyeri dün New York'ta yapıldı. Galanın yıldızı Taylor Swift oldu.

Taylor Swift, oyunculuk yeteneğini sergilediği yeni müzikal film Kediler’in (Cats) New York’taki Lincoln Center’da düzenlenen galasına katıldı.

30 yaşındaki pop şarkıcısı, kırmızı çiçekli saten elbisesiyle galada büyük beğeni topladı.

Swift, kırmızı halı için Oscar de la Renta’nın 2020 ilkbahar öncesi koleksiyonundan bir elbise tercih etti.

Bu, Swift’in ilk film deneyimi değil. Daha önce de Valentine's Day ve The Giver filmlerinde rol alsa da Cats, onun ilk başrol deneyimi oldu.

Broadway klasiği Cats müzikalinin sinema versiyonundaTaylor Swift’in yanı sıra Jennifer Hudson, Idris Elba ve Judi Dench başrolleri paylaşıyor. Jellicles adlı bir kedi kabilesinin bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olmalarını konu edinen film, Türkiye’de 10 Ocak’ta gösterime giriyor.

Galaya Swift’in yanı sıra pek çok ünlü katıldı. İşte Cats galasından yansıyanlar...

Jennifer Hudson

Sara Sampaio

 Idris Elba, Sabrina Dhowre

James Corden

Francesca Hayward

Kolton Krouse

Gayle King

Rebecca Mir

Jonathan Van Ness

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