Taylor Swift, Cats filmi galasında

Taylor Swift, oyunculuk yeteneğini sergilediği yeni müzikal film Kediler’in (Cats) New York’taki Lincoln Center’da düzenlenen galasına katıldı.
30 yaşındaki pop şarkıcısı, kırmızı çiçekli saten elbisesiyle galada büyük beğeni topladı.
Swift, kırmızı halı için Oscar de la Renta’nın 2020 ilkbahar öncesi koleksiyonundan bir elbise tercih etti.
Bu, Swift’in ilk film deneyimi değil. Daha önce de Valentine's Day ve The Giver filmlerinde rol alsa da Cats, onun ilk başrol deneyimi oldu.
Broadway klasiği Cats müzikalinin sinema versiyonundaTaylor Swift’in yanı sıra Jennifer Hudson, Idris Elba ve Judi Dench başrolleri paylaşıyor. Jellicles adlı bir kedi kabilesinin bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olmalarını konu edinen film, Türkiye’de 10 Ocak’ta gösterime giriyor.
Galaya Swift’in yanı sıra pek çok ünlü katıldı. İşte Cats galasından yansıyanlar...
Jennifer Hudson
Sara Sampaio
Idris Elba, Sabrina Dhowre
James Corden
Francesca Hayward
Kolton Krouse
Gayle King
Rebecca Mir
Jonathan Van Ness