Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 09:42
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, 13 Aralık 1989’da Pensilvanya'da doğdu. Annesi, şarkıcı James Taylor'dan esinlenerek ve uniseks isimlerin iş hayatında yükselmesinde yardımcı olacağını düşündüğü için ona Taylor adını koydu.
Swift'in ilk hobilerinden biri İngiliz biniciliğiydi. Ailesinin American Quarter ve Shetland pony türlerinde atları vardı ve Swift de bazı at gösterilerine katıldı.
Çocukluğunda ses ve oyunculuk dersleri için sık sık New York’a gitti. Ancak New York'taki birkaç yıl süren seçmelerden bir sonuç alamayınca müziğe yöneldi.
14 yaşında Nashville, Tennessee'ye taşındıktan sonra country müzikteki kariyerine başladı. Burada Big Machine Records ile anlaştı ve Sony/ATV Music publishing house ile çalışan en genç söz yazarı oldu.
Yıllar içinde Swift, toplamda 40 milyonu geçen albüm satışı ve 135 milyon single dijital indirmesiyle dünya genelinde en çok satan müzik sanatçılarından biri haline geldi.
Ünlü şarkıcı, bugüne dek toplam 500 ödüle aday gösterilip 324'ünü kazandı. Toplamda 11 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard Müzik Ödülü ve 12 Country Müzik Ödülü kazandı ve 6 Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.
Swift, Time dergisinin 2010 ve 2015 yılları “Dünyanın En Etkili 100 İnsanı” listelerinde yer aldı.
Forbes dergisinin 2011 ve 2015’teki müzikte en çok kazanan kadınlar listesine giren Swift, 2019’da 185 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan müzisyenler listesinin zirvesine çıktı.
Swift, ayrıca 2015 yılında hazırlanan Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde yer alarak, bir de bu listede yer alan en genç kadın oldu.
2006 yılında ilk albümü Taylor Swift'i çıkardı. Albüm Billboard 200'de beş numaraya kadar yükseldi ve 2000’lerde listede en uzun süre kalan albüm oldu.
Albümün üçüncü single çalışması Our Song ile ABD Hot Country Songs listesinde bir numaraya ulaşan şarkısı ile kendisi tarafından yazılan ve söylenen en genç şarkıcı oldu.
2008 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilen Swift, ikinci albümü olan Fearless'ı 2008'de çıkardı. Albümdeki Love Story ve You Belong with Me adlı parçalar listelerde üst sıralarda yer aldı. Fearless 2009'un en çok satan albümü oldu. 2010'da, Fearless ile içlerinde Yılın Albümü'nün de bulunduğu 4 Grammy Ödülü'nü kazandı. Swift bu ödülü kazanan en genç sanatçı oldu.
2010'da sanatçı üçüncü albümü Speak Now'ı çıkardı, albümün üçüncü single çalışması Mean iki Grammy kazandı.
2014 yılında çıkardığı beşinci albümü 1989'la müzik tarzını pop müziğe çevirdi. Albümle üç Grammy kazandı ve Yılın Albümü ödülünü iki kez kazanan ilk kadın şarkıcı oldu.
Altıncı albümü Reputation (2017) ve albümün ilk single çalışması Look What You Made Me Do, ABD ve Birleşik Krallık'ta listelerde bir numara oldu. Swift son albümüyle birlikte dört albümü de yayımlandığı ilk hafta ABD'de bir milyon kopya satan ilk şarkıcı oldu.
Swift, Reputation albümüyle son iki yılda iki milyon satış yapan tek şarkıcı olarak da bir rekor kırdı. Swift'in Kasım 2017’de çıkardığı albüm, ABD’de iki milyon satış rakamına ulaştı.
Game of Thrones dizisi hayranı olduğunu söyleyen Taylor Swift, Reputation albümü şarkılarını diziden ilham alarak yazdığını söyledi.
Sadece şarkı söylemesi ile değil, şarkı yazma yeteneği ile de ödüllendirilen Swift, 2015'te Rolling Stone tarafından listelenen Tüm Zamanların En İyi 100 Söz yazarı'ndan biri oldu.
Müzik dışında oyunculukla da ilgilenen Swift, televizyon dizileri Kanıt Peşinde ve New Girl; sinema filmleri Sevgililer Günü, Loraks ve The Giver'da yer aldı. Son olarak Broadway müzikalinden uyarlanan Cats müzikal filminde oynadı. Film, 10 Ocak 2020’de vizyona girecek.
Ünlü şarkıcı, geçen yıl çıktığı Reputation adlı dünya turnesiyle kendi rekorunu kırdı. 2015 yılında çıktığı '1989' adlı turnesinin rekorunu geride bırakan Swift, Reputation turnesinden 202 milyon dolar kazandı. 2015'teki dünya turnesinde 181 milyonluk kazanç elde etmişti.
Kariyeri rekorlarla dolu olan Swift, nisan ayında çıkardığı single'ı Me! ile YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı.
Sanat eğitimi, çocuk eğitimi ve doğal afetlerde zarar görmüş kişiler için bağışlar yapan Swift, LGBTİ ve hasta çocuklar için kurulmuş kuruluşları desteklemesiyle de biliniyor. 2016’da ABD’nin Louisiana şehrindeki sel felaketinin ardından afetzedelere bir milyon dolar ve bir gıda bankasına 50 bin dolar bağışladı.
Swift, Tennessee Equality Project (TEP) adlı eşcinsel oluşuma hatırı sayılır bir bağış yaptı. Ünlü şarkıcı, verdiği bir konserde ABD Senatosu'na seslenerek, farklı cinsel yönelimlerdeki bireylere eşit haklar öngören ve kongreye sunulan Equality Act (Eşitlik Yasası) için destek istedi.
Aşk hayatında hep çok hızlı bir isim olan Swift, sık sevgili değiştirmesiyle gündeme geldi. 4 yıla, aralarında Calvin Harris ve Tom Hiddleston gibi isimlerin olduğu 13 sevgili sığdırdı.
Swift, People dergisi tarafından Yılın İnsanı seçilen dört kişiden biri oldu.
Cinsiyetçiliğe karşı duruşunu yansıtan sözleriyle dikkat çeken Swift, en son, insanların kendisine ve diğer kadınlara "Ne zaman çocuk yapacaksın?" diye sormayı bırakması gerektiğini söylemesiyle akıllarda kaldı. Ünlü şarkıcı, “Biz, kuluçka makinelerinden fazlasıyız” dedi.
Daha önce verdiği bir röportajda da “Bir gün anne olayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” dedi.
Swift’in 30’lu yaşlar hakkında yorumu şöyle oldu: “20’li yaşlarımızda deneyim kazanır, bir şeyleri dener, yanılır, hata yaparız. Ben 30’larımda da deneyip yanılmayı planlıyorum. Ama 30’lu yaşlarımdan beklentim, kim olduğumuzu daha iyi hissetmemiz. Ne kadar yaklaşırsam o kadar fazla hissederim.”
Swift, 14. Billboard Müzik Dünyasında Kadın Ödülleri’nde On Yılın Kadını ödülüne layık görüldü.
Siyasette oyunun rengini açıklamaktan çekinmeyen Swift, 6 Kasım 2018’deki kongre ara seçimlerinde Demokratlara oy vereceğini açıklamasının ardından hayranlarına da oy verme çağrısı yaptı.
Son albümleri Folkore, Evermore ve 2008 tarihli Fearless'ın yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde sadece 259 günde bir numaraya oturan üç albüme imza atmayı başardı.
Rekorun önceki sahibi, Help!, Rubber Soul ve Revolver albümleriyle 364 günde üç kez listelerin ilk sırasına oturan The Beatles'tı.
Swift, uzun süredir The Beatles'a ait olan en çabuk bir numaraya oturan üç albüm çıkarma rekorunu kırdı.
Son olarak Cats müzikalinin sinema uyarlamasında rol alan ve eleştirmen'lerden geçer not alamayan Taylor Swift, O. Russel'in detayları henüz paylaşılmayan yeni filminde bir kez daha beyazperdede şansını deneyecek.
Swift filmde; Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek ve Zoe Saldana gibi önemli isimlerle birlikte rol alacak.