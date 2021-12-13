Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi

Albümleriyle satış rekorları kıran, müzik listelerinde zirveden inmeyen Taylor Swift, bugün 32 yaşına girdi. 32 yıllık hayatına pek çok rekor, ödül ve başarı sığdırdı. İşte Taylor Swift hakkında 32 ilginç bilgi...

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 09:42

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 1

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, 13 Aralık 1989’da Pensilvanya'da doğdu. Annesi, şarkıcı James Taylor'dan esinlenerek ve uniseks isimlerin iş hayatında yükselmesinde yardımcı olacağını düşündüğü için ona Taylor adını koydu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 2

Swift'in ilk hobilerinden biri İngiliz biniciliğiydi. Ailesinin American Quarter ve Shetland pony türlerinde atları vardı ve Swift de bazı at gösterilerine katıldı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 3

Çocukluğunda ses ve oyunculuk dersleri için sık sık New York’a gitti. Ancak New York'taki birkaç yıl süren seçmelerden bir sonuç alamayınca müziğe yöneldi.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 4

14 yaşında Nashville, Tennessee'ye taşındıktan sonra country müzikteki kariyerine başladı. Burada Big Machine Records ile anlaştı ve Sony/ATV Music publishing house ile çalışan en genç söz yazarı oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 5

Yıllar içinde Swift, toplamda 40 milyonu geçen albüm satışı ve 135 milyon single dijital indirmesiyle dünya genelinde en çok satan müzik sanatçılarından biri haline geldi.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 6

Ünlü şarkıcı, bugüne dek toplam 500 ödüle aday gösterilip 324'ünü kazandı. Toplamda 11 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard Müzik Ödülü ve 12 Country Müzik Ödülü kazandı ve 6 Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 7

Swift, Time dergisinin 2010 ve 2015 yılları “Dünyanın En Etkili 100 İnsanı” listelerinde yer aldı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 8

Forbes dergisinin 2011 ve 2015’teki müzikte en çok kazanan kadınlar listesine giren Swift, 2019’da 185 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan müzisyenler listesinin zirvesine çıktı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 9

Swift, ayrıca 2015 yılında hazırlanan Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesinde yer alarak, bir de bu listede yer alan en genç kadın oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 10

2006 yılında ilk albümü Taylor Swift'i çıkardı. Albüm Billboard 200'de beş numaraya kadar yükseldi ve 2000’lerde listede en uzun süre kalan albüm oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 11

Albümün üçüncü single çalışması Our Song ile ABD Hot Country Songs listesinde bir numaraya ulaşan şarkısı ile kendisi tarafından yazılan ve söylenen en genç şarkıcı oldu. 

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 12

2008 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilen Swift, ikinci albümü olan Fearless'ı 2008'de çıkardı. Albümdeki Love Story ve You Belong with Me adlı parçalar listelerde üst sıralarda yer aldı. Fearless 2009'un en çok satan albümü oldu. 2010'da, Fearless ile içlerinde Yılın Albümü'nün de bulunduğu 4 Grammy Ödülü'nü kazandı. Swift bu ödülü kazanan en genç sanatçı oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 13

2010'da sanatçı üçüncü albümü Speak Now'ı çıkardı, albümün üçüncü single çalışması Mean iki Grammy kazandı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 14

2014 yılında çıkardığı beşinci albümü 1989'la müzik tarzını pop müziğe çevirdi. Albümle üç Grammy kazandı ve Yılın Albümü ödülünü iki kez kazanan ilk kadın şarkıcı oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 15

Altıncı albümü Reputation (2017) ve albümün ilk single çalışması Look What You Made Me Do, ABD ve Birleşik Krallık'ta listelerde bir numara oldu. Swift son albümüyle birlikte dört albümü de yayımlandığı ilk hafta ABD'de bir milyon kopya satan ilk şarkıcı oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 16

Swift, Reputation albümüyle son iki yılda iki milyon satış yapan tek şarkıcı olarak da bir rekor kırdı. Swift'in Kasım 2017’de çıkardığı albüm, ABD’de iki milyon satış rakamına ulaştı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 17

Game of Thrones dizisi hayranı olduğunu söyleyen Taylor Swift, Reputation albümü şarkılarını diziden ilham alarak yazdığını söyledi.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 18

Sadece şarkı söylemesi ile değil, şarkı yazma yeteneği ile de ödüllendirilen Swift, 2015'te Rolling Stone tarafından listelenen Tüm Zamanların En İyi 100 Söz yazarı'ndan biri oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 19

Müzik dışında oyunculukla da ilgilenen Swift, televizyon dizileri Kanıt Peşinde ve New Girl; sinema filmleri Sevgililer Günü, Loraks ve The Giver'da yer aldı. Son olarak Broadway müzikalinden uyarlanan Cats müzikal filminde oynadı. Film, 10 Ocak 2020’de vizyona girecek.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 20

Ünlü şarkıcı, geçen yıl çıktığı Reputation adlı dünya turnesiyle kendi rekorunu kırdı.  2015 yılında çıktığı '1989' adlı turnesinin rekorunu geride bırakan Swift, Reputation turnesinden 202 milyon dolar kazandı. 2015'teki dünya turnesinde 181 milyonluk kazanç elde etmişti.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 21

Kariyeri rekorlarla dolu olan Swift, nisan ayında çıkardığı single'ı Me! ile YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 22

Sanat eğitimi, çocuk eğitimi ve doğal afetlerde zarar görmüş kişiler için bağışlar yapan Swift, LGBTİ ve hasta çocuklar için kurulmuş kuruluşları desteklemesiyle de biliniyor. 2016’da ABD’nin Louisiana şehrindeki sel felaketinin ardından afetzedelere bir milyon dolar ve bir gıda bankasına 50 bin dolar bağışladı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 23

Swift, Tennessee Equality Project (TEP) adlı eşcinsel oluşuma hatırı sayılır bir bağış yaptı. Ünlü şarkıcı, verdiği bir konserde ABD Senatosu'na seslenerek, farklı cinsel yönelimlerdeki bireylere eşit haklar öngören ve kongreye sunulan Equality Act (Eşitlik Yasası) için destek istedi.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 24

Aşk hayatında hep çok hızlı bir isim olan Swift, sık  sevgili değiştirmesiyle gündeme geldi. 4 yıla, aralarında Calvin Harris ve Tom Hiddleston gibi isimlerin olduğu 13 sevgili sığdırdı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 25

Swift, People dergisi tarafından Yılın İnsanı seçilen dört kişiden biri oldu.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 26

Cinsiyetçiliğe karşı duruşunu yansıtan sözleriyle dikkat çeken Swift, en son, insanların kendisine ve diğer kadınlara "Ne zaman çocuk yapacaksın?" diye sormayı bırakması gerektiğini söylemesiyle akıllarda kaldı. Ünlü şarkıcı, “Biz, kuluçka makinelerinden fazlasıyız” dedi.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 27

Daha önce verdiği bir röportajda da “Bir gün anne olayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” dedi.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 28

Swift’in 30’lu yaşlar hakkında yorumu şöyle oldu: “20’li yaşlarımızda deneyim kazanır, bir şeyleri dener, yanılır, hata yaparız. Ben 30’larımda da deneyip yanılmayı planlıyorum. Ama 30’lu yaşlarımdan beklentim, kim olduğumuzu daha iyi hissetmemiz. Ne kadar yaklaşırsam o kadar fazla hissederim.”

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 29

Swift, 14. Billboard Müzik Dünyasında Kadın Ödülleri’nde On Yılın Kadını ödülüne layık görüldü. 

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 30

Siyasette oyunun rengini açıklamaktan çekinmeyen Swift, 6 Kasım 2018’deki kongre ara seçimlerinde Demokratlara oy vereceğini açıklamasının ardından hayranlarına da oy verme çağrısı yaptı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 31

Son albümleri Folkore, Evermore ve 2008 tarihli Fearless'ın yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde sadece 259 günde bir numaraya oturan üç albüme imza atmayı başardı.

Rekorun önceki sahibi, Help!, Rubber Soul ve Revolver albümleriyle 364 günde üç kez listelerin ilk sırasına oturan The Beatles'tı.

Swift, uzun süredir The Beatles'a ait olan en çabuk bir numaraya oturan üç albüm çıkarma rekorunu kırdı.

Taylor Swift hakkında 32. yaşına özel 32 bilgi - 32

Son olarak Cats müzikalinin sinema uyarlamasında rol alan ve eleştirmen'lerden geçer not alamayan Taylor Swift, O. Russel'in detayları henüz paylaşılmayan yeni filminde bir kez daha beyazperdede şansını deneyecek.

Swift filmde; Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek ve Zoe Saldana gibi önemli isimlerle birlikte rol alacak.

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