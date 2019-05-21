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Taylor Swift: İnsan gibi değil, rakun gibi yiyorum

Taylor Swift gece uyurken yemek yediğini sabahsa hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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    ABD'yi sanatçı Taylor Swift, Ellen DeGeneres'in sunuculuğunu üstlendiği şov programına konuk oldu.

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    Dört yıl aranın ardından yeniden programlara katılmaya karar verdiğini açıklayan şarkıcı "Üzerimden çok büyük bir baskı vardı, geri döndüğüm için mutluyum" şeklinde konuştu.
     kelimelerini ekledi.
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    Geceleri uykusunda mutfağa giderek eline ne geçerse yediğini itiraf eden Swift "İnsan gibi değil, rakun gibi yiyorum. Sabah uyandığımdaysa hiçbir şey hatırlamıyorum ve mutfak berbat bir hale gelmiş oluyor" dedi.
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    Yeni single'ı Me ile YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak tarihe geçen şarkıcı "Yaptıklarını gerçekten hatırlamadığını" itiraf etti.
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    Kendini üç kelimede tanımlaması istenen popçu, şu cevabı verdi: Meraklı, kedi seven ve romantik"

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    Ellen ise "Yaratıcı ve akıllı" kelimelerini ekledi.
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