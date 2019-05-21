Taylor Swift: İnsan gibi değil, rakun gibi yiyorum
Taylor Swift gece uyurken yemek yediğini sabahsa hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
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ABD'yi sanatçı Taylor Swift, Ellen DeGeneres'in sunuculuğunu üstlendiği şov programına konuk oldu.
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Dört yıl aranın ardından yeniden programlara katılmaya karar verdiğini açıklayan şarkıcı "Üzerimden çok büyük bir baskı vardı, geri döndüğüm için mutluyum" şeklinde konuştu. kelimelerini ekledi.
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Geceleri uykusunda mutfağa giderek eline ne geçerse yediğini itiraf eden Swift "İnsan gibi değil, rakun gibi yiyorum. Sabah uyandığımdaysa hiçbir şey hatırlamıyorum ve mutfak berbat bir hale gelmiş oluyor" dedi.
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Yeni single'ı Me ile YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak tarihe geçen şarkıcı "Yaptıklarını gerçekten hatırlamadığını" itiraf etti.
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Kendini üç kelimede tanımlaması istenen popçu, şu cevabı verdi: Meraklı, kedi seven ve romantik"
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Ellen ise "Yaratıcı ve akıllı" kelimelerini ekledi.