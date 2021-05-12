Taylor Swift sınav sorusu oldu

2018 tarihli paylaşımda Swift, siyasi tercihlerinden bahsederek, "Geçmişte siyasi görüşlerimi kamuoyu önünde dile getirmekte isteksizdim ancak son iki yılda hayatımda ve dünyada meydana gelen birkaç olay nedeniyle artık çok farklı hissediyorum. Oyumu her zaman onu hangi aday koruyacaksa ve insan hakları için savaşacaksa ona verdim ve vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.





