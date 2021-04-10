Taylor Swift'ten Sophie Turner'a: Kuzey’in Kraliçesi için diz çöküyorum

Taylor Swift'in eski sevgilisi Joe Jonas için yazdığı Mr. Perfectly Fine'ı (Bay Mükemmel İyi) yeniden seslendirmesi gündem oldu. Hayranlarının tepki göstermesine rağmen Sophie Turner'ın şarkıyı beğenmesi iki yıldızın birbirlerine saygılarını iletmesiyle son buldu.

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10.04.2021 - 12:03

Taylor Swift’in ilk altı albümü, Scooter Braun tarafından 2019 yılında satılınca, ünlü şarkıcı şarkılarının haklarını kazanmak için şarkılarını yeniden yayınlamaya karar verdi. ABD’li şarkıcı, şarkılarını yeniden kaydetmeye 2008 yılında çıkan Fearless albümünün yeni versiyonuyla başladı.

Bu albüm, ünlü yıldızın Joe Jonas ile olan ayrılığına dair bazı göndermeli şarkılar içeriyordu. Jonas’ın eşi X-Men’in yıldızı Sophie Turner’ın bu şarkılardan birisini paylaşması, Switf fanlarının tepkilerine neden oldu.





2008 yılında 18 yaşında olan Taylor Swift ve 19 yaşındaki Joe Jonas’ın telefonda 27 saniyede ayrıldığı haberleri çok konuşulmuştu ancak bugünlerde Taylor, artık Jonas Brtohers üyesine karşı eskisi gibi hisler beslemiyor.

O günlerde, çiftin ayrılıkları 11 Grammy ödüllü sanatçıya, Forever & Always de dahil olmak üzere birçok şarkı için ilham verdi. Swift hayranları ayrıca Mr. Perfectly Fine şarkısının Jonas için yazıldığına inanıyor.







Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner ise, Swift’in bu şarkısını Instagram hikayesinde paylaştı ve hikayenin üzerinde "Bu bir patlama değil" yazdı. Hikayesine Taylor’ı da etiketleyen oyuncuya, ünlü yıldızdan yanıt gecikmedi. O da aynı hikayeyi paylaşarak “Kuzey’in Kraliçesi için sonsuza kadar diz çöküyorum” yazdı.

Joe Jonas’ın eski sevgilisi ve karısı arasında yaşanan bu diyalogtan sonra, Swift hayranları sosyal medyada bunun Jonas üzerinde nasıl bir his uyandırdığına dair paylaşımlarda bulunmaya başladı.