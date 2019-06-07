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Tecavüzle suçlanan Neymar polis merkezinde (Görüntüler de ortaya çıktı)

Tecavüz suçlamasıyla gündemde olan ve polis merkezine götürülen Brezilyalı yıldız Neymar'ın otel odasından yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

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    Tecavüzle suçlanan Neymar, gelişmelerin ardındanifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.



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    Neymar'ın bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında otel odası görüntüleri de paylaşıldı.


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    Paris Saint Germain takımında futbol kariyerine devam eden Neymar'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan kadınla arbede yaşadığı görünüyor.


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    Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor.


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    Video kadının “Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?” şeklinde konuştuğu ve Neymar’ın “Yapma” dediği duyuluyor.


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    Sonrasında Najila Trindade, “Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın” diye Neymar’a sitem ediyor.
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    Öte yandan Neymar'ın sponsoru olan bir kredi kartı firması yaşananların ardından yıldız futbolcu ile anlaşmasını iptal etti.
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