Tecavüzle suçlanan Neymar polis merkezinde (Görüntüler de ortaya çıktı)
Tecavüz suçlamasıyla gündemde olan ve polis merkezine götürülen Brezilyalı yıldız Neymar'ın otel odasından yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
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Tecavüzle suçlanan Neymar, gelişmelerin ardındanifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.
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2Neymar'ın bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında otel odası görüntüleri de paylaşıldı.
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3Paris Saint Germain takımında futbol kariyerine devam eden Neymar'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan kadınla arbede yaşadığı görünüyor.
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4Model Najila Trindade’nin Neymar’a saldırdığı esnada bunu bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyor.
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5Video kadının “Seni neden dövdüğümü biliyor musun? Nedenini biliyor musun?” şeklinde konuştuğu ve Neymar’ın “Yapma” dediği duyuluyor.
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6Sonrasında Najila Trindade, “Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın” diye Neymar’a sitem ediyor.
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7Öte yandan Neymar'ın sponsoru olan bir kredi kartı firması yaşananların ardından yıldız futbolcu ile anlaşmasını iptal etti.