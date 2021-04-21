Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki

İtalya'da tecavüzle suçlanan oğlunu savunan komedyen Beppe Grillo, tepkilere neden oldu. Cinsel birlikteliğin karşı tarafın rızayla gerçekleştiğini savunan Grillo, sosyal medyada kullanıcılar tarafından topa tutuldu. (Fotoğraflar: AFP)

21.04.2021 - 09:40 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 09:55

Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki - 1
İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nin kurucusu komedyen Beppe Grillo, tecavüzle suçlanan oğlunu savunduğu için eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki - 2
Grillo, cinsel birlikteliğin karşı tarafın rızayla gerçekleştiğini iddia ederek mağdur kadının olayı sekiz gün sonra ihbar etmesinin tuhaf olduğunu die getirdi.
Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki - 3
Oğlu Ciro ve arkadaşlarını "Sersem gençler" olarak tanımlayan Grillo, "Oğlum ve üç genç seri tecavüzcüler gibi tüm gazetelerde" ifadelerini kullandı.
Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki - 4
Ünlü komedyenin 20 yaşındaki oğlu Ciro Grillo, 2019'da üç arkadaşıyla birlikte Sardinya adasındaki evlerinde 19 yaşındaki bir kadına tecavüzle suçlanıyor.
Tecavüzle suçlanan oğluna destek veren komedyen Beppe Grillo'ya tepki - 5
Savunma makamı cinsel ilişkinin şikayetçi kadının rızasıyla gerçekleştiğini öne sürüyor. Savcılık ise olayın bir toplu tecavüz vakası olduğunu iddia ediyor.

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