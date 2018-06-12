Tehdit edilen Kylie Jenner, kızı Stormi’nin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı
ntv.com.tr
ABD’li reality show yıldızı ve iş insanı Kylie Jenner, dört aylık kızı Stormi’nin kaçırılmasıyla ilgili sürekli tehdit edildiğini belirterek, sosyal medya hesaplarındaki pek çok fotoğrafı sildi. Diğer taraftan, 20 yaşındaki Jenner’ın bebeğini korumak için her yere onunla birlikte gittiği görüldü.
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1Reality show yıldızı Kylie Jenner, erkek ardaşı rapçi Travis Scoott ile birlikte sahip olduğu dört aylık kızı Stormi’nin yüzünün görünmediği birkaç tanesi dışında, tüm fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı ve çevresinde bulunan güvenlik personelinin sayısını artırdı.
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The Sun gazetesine kouşan bir kaynak, 20 yaşındaki Jenner’ın , bu kararı gerekçe olarak, Stormi’nin kaçırılmasıyla alakalı sürekli tehdit edilmesi sonucunda aldığını söyledi.
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3Diğer taraftan, Jenner’ın çocuğunu bir an bile olsun göz önünden ayırmadığı belirtildi.
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Los Angeles’ta Stormi’yi gezintiye çıkarılan televizyon kişiliği, bebek arabasında bulunan çocuğu görülemeyecek şekilde örttüğü görüldü.
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