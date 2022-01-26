Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü

Romanya'dan yeni şarkısının promosyonu için İstanbul'a gelirken hava muhalefeti nedeniyle uçağı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine inen şarkıcı Inna, programını iptal edip kara yoluyla ülkesine döndü. Inna, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkmadan önce Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 26.01.2022 - 14:41

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 1

Rumen şarkıcı Inna, yeni şarkısının promosyon çalışmaları nedeniyle İstanbul’a gelmek için önceki gün ülkesinden uçakla yola çıktı.

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 2

Inna’nın uçağı kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inemeyince Çorlu Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi.

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 3

Şarkıcı Inna, ilçedeki bir otelde konakladı. İstanbul programını iptal eden Inna, karayoluyla ülkesine döndü.

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 4

Bulgaristan, corona virüs tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istediği için Inna da saat 02.00 sıralarında Edirne'de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı.

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 5

Şarkıcı, test sırasında hastane çalışanlarından ilgi gördü.

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 6

Sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Inna, hastanede yaklaşık 2 saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alarak karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Tekirdağ'da mahsur kalan şarkıcı Inna ülkesine döndü - 7

Dünyaca ünlü şarkıcı Inna Tekirdağ'da mahsur kaldı (Habere git)

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