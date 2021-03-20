Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone: O meşhur sahnede kandırıldım

Stone şunları yazdı:

"Paul'e Marty'nin benim için ortaya koyduğu seçenekleri bildirdim. Elbette, herhangi bir seçeneğim olduğunu şiddetle reddetti. Ben sadece bir oyuncuydum, sadece bir kadındım; ne gibi seçeneklerim olabilirdi? Ama seçeneklerim vardı. Düşündüm ve düşündüm, sonunda bu sahneye izin vermeye karar verdim. Neden? Çünkü film için ve karakter için doğruydu, çünkü sonuçta ben yaptım.”