Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone: O meşhur sahnede kandırıldım

ntv.com.tr 20.03.2021 - 09:59 | Son Güncelleme : 20.03.2021 - 10:12
Ünlü oyuncu Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. 63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürdü.
KİTABINDA ANLATTI
Stone 30 Mart’ta piyasaya çıkacak The Beauty Of Living Twice adlı anı kitabında bu meşhur sahnenin hikayesini kaleme aldı.
Filmde kendi özel bölgemi gördüğümde, Bana 'Biz hiçbir şey göremiyoruz’ diye karşılık verdiler yazan Stone,”Paul’e bir tokat attım ve orayı terk edip arabama bindim, avukatım Marty Singer’ı aradım" ifadesini kullandı.
Stone şunları yazdı:
"Paul'e Marty'nin benim için ortaya koyduğu seçenekleri bildirdim. Elbette, herhangi bir seçeneğim olduğunu şiddetle reddetti. Ben sadece bir oyuncuydum, sadece bir kadındım; ne gibi seçeneklerim olabilirdi? Ama seçeneklerim vardı. Düşündüm ve düşündüm, sonunda bu sahneye izin vermeye karar verdim. Neden? Çünkü film için ve karakter için doğruydu, çünkü sonuçta ben yaptım.”