Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor

Spor dünyası en büyük efsanelerinden birine vedaya hazırlanıyor. 23 Grand Slam şampiyonluğuyla adını kortlara altın harfle yazdıran Serena Williams, Amerika Açık'tan sonra tenisi bırakacak.

Haberler - ntv.com.tr 09.08.2022 - 21:50

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 1

Spor dünyası en büyük efsanelerinden birine vedaya hazırlanıyor.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 2

23 Grand Slam şampiyonluğuyla adını kortlara altın harfle yazdıran Serena Williams, Amerika Açık'tan sonra tenisi bırakacak.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 3

40 yaşındaki sporcu, Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda, "Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Ancak ailem ve yatırımlarıma daha fazla zaman ayırmalıyım" sözleriyle kararını açıkladı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 4

ABD'li sporcu, 26 yıl süren profesyonel kariyerinde kadınlar tenisini değiştirdi.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 5

İlk maçını 14 yaşında oynayan Serena, Grand Slam sahnesine Avustralya Açık'ta 18 yaşındayken çıktı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 6

19 yaşında dünya sıralamasında ilk 10 sıraya giren Williams, ilk Grand Slam zaferini de 1999 Amerika Açık'ta Martina Hingis'i finalde yenerek kazandı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 7

Bu, onu tenisin zirvesine taşıyan ilk adımdı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 8

2017'de Avustralya Açık'ı kazandığında 23'üncü Grand Slam kupasını kaldıran Serena Williams, bu alanda 24 şampiyonlukla zirvede bulunan Margaret Court'un bir adım uzağındaydı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 9

2016'da Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian ile evlendikten sonra, kızı Olympia Ohanian'ı dünyaya getirdi.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 10

Anne olduktan sonra kortlara dönen Serena, 2018'den beri oynadığı 4 Grand Slam finalini de kaybedince, Margaret Court'un rekoruna ortak olamadı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 11

Kortlarda efsaneleşirken, kadın tenisinin erkek tenisiyle aynı ekonomik şartlara ulaşması için mücadele etti.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 12

Serena Williams'ın öncülerinden olduğu eşit ücret hareketi başarıya ulaştı. 2007'den itibaren, 4 Grand Slam Turnuvası da kadın ve erkek tenisçilere aynı para ödülünü vermeye başladı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 13

Serena Williams'ın kariyerinin vazgeçilmez parçası ise ablası Venus Williams'tı.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 14

Çiftlerde 13 Grand Slam şampiyonluğu kazanan Williams kardeşlerin hikayesi filmlere konu oldu.

Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor - 15

Kızlarının tenis kariyeri için sayısız fedakarlıkta bulunan Richard Williams'ın öyküsü, "King Richard" filmiyle beyaz perdeye taşındı.

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