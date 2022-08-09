Tenis efsanesi Serena Williams kortlara veda ediyor

Haberler - ntv.com.tr 09.08.2022 - 21:50
Spor dünyası en büyük efsanelerinden birine vedaya hazırlanıyor.
23 Grand Slam şampiyonluğuyla adını kortlara altın harfle yazdıran Serena Williams, Amerika Açık'tan sonra tenisi bırakacak.
40 yaşındaki sporcu, Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda, "Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Ancak ailem ve yatırımlarıma daha fazla zaman ayırmalıyım" sözleriyle kararını açıkladı.
ABD'li sporcu, 26 yıl süren profesyonel kariyerinde kadınlar tenisini değiştirdi.
İlk maçını 14 yaşında oynayan Serena, Grand Slam sahnesine Avustralya Açık'ta 18 yaşındayken çıktı.
19 yaşında dünya sıralamasında ilk 10 sıraya giren Williams, ilk Grand Slam zaferini de 1999 Amerika Açık'ta Martina Hingis'i finalde yenerek kazandı.
Bu, onu tenisin zirvesine taşıyan ilk adımdı.
2017'de Avustralya Açık'ı kazandığında 23'üncü Grand Slam kupasını kaldıran Serena Williams, bu alanda 24 şampiyonlukla zirvede bulunan Margaret Court'un bir adım uzağındaydı.
2016'da Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian ile evlendikten sonra, kızı Olympia Ohanian'ı dünyaya getirdi.
Anne olduktan sonra kortlara dönen Serena, 2018'den beri oynadığı 4 Grand Slam finalini de kaybedince, Margaret Court'un rekoruna ortak olamadı.
Kortlarda efsaneleşirken, kadın tenisinin erkek tenisiyle aynı ekonomik şartlara ulaşması için mücadele etti.
Serena Williams'ın öncülerinden olduğu eşit ücret hareketi başarıya ulaştı. 2007'den itibaren, 4 Grand Slam Turnuvası da kadın ve erkek tenisçilere aynı para ödülünü vermeye başladı.
Serena Williams'ın kariyerinin vazgeçilmez parçası ise ablası Venus Williams'tı.
Çiftlerde 13 Grand Slam şampiyonluğu kazanan Williams kardeşlerin hikayesi filmlere konu oldu.
Kızlarının tenis kariyeri için sayısız fedakarlıkta bulunan Richard Williams'ın öyküsü, "King Richard" filmiyle beyaz perdeye taşındı.