Tenisçi Naomi Osaka bikinili fotoğraflarına yönelik eleştirilere cevap verdi

Ancak iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi, söz konusu fotoğrafların 1,1 milyonu aşkın takipçisinden bazılarının istenmedik eleştirilerine yol açtığını bu hafta Twitter hesabında belirtti:

Sadece şunu söylemek istiyorum, 'masum imajımı' sürdürmem ve 'olmadığım biri olmaya çalışmamam' için ne kadar çok insanın yorum yaptığını görmek beni ürkütüyor. Beni tanımıyorsunuz, 22 yaşındayım, havuza giderken bikini giyiyorum. Giyebileceğim şeyler hakkında yorum yapabileceğinizi neden düşünüyorsunuz?