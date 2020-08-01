Tenisçi Naomi Osaka bikinili fotoğraflarına yönelik eleştirilere cevap verdi

01.08.2020 - 12:54
Tenis yıldızı Naomi Osaka, yakın zamanda paylaştığı bikinili fotoğrafları sebebiyle kendisini ayıplayanlara karşı çıktı.
22 yaşındaki sporcu, bu ay havuz kenarında çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.
19 Temmuz'da sarı bikiniyle poz verdiği iki fotoğraf paylaşan Osaka, bunların açıklamasına "Sabahınız iyi olsa gerek" yazmıştı.
Ancak iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi, söz konusu fotoğrafların 1,1 milyonu aşkın takipçisinden bazılarının istenmedik eleştirilerine yol açtığını bu hafta Twitter hesabında belirtti:
Sadece şunu söylemek istiyorum, 'masum imajımı' sürdürmem ve 'olmadığım biri olmaya çalışmamam' için ne kadar çok insanın yorum yaptığını görmek beni ürkütüyor. Beni tanımıyorsunuz, 22 yaşındayım, havuza giderken bikini giyiyorum. Giyebileceğim şeyler hakkında yorum yapabileceğinizi neden düşünüyorsunuz?
Bir hayranı, "Tanıdıklarını DÜŞÜNDÜKLERİ birinin hayatı hakkında yorumda bulunmaktan başka yapacak daha iyi bir şeyleri yok. Sen yalnızca kendin olmaya devam et" yazdı.
Bir diğeriyse, "Sana sevgiler Naomi, ne istersen onu giy, kim istersen o ol" dedi.
Bu hadise, dünyanın en çok kazanan profesyonel kadın sporcusu Osaka'nın sosyal medya platformunu toplumsal damgalara karşı çıkmak için ilk kullanışı değil. Osaka haziranda, sporcuların "eğlendirmeye" yoğunlaşıp siyaset konuşmaktan kaçınmasını söyleyen "gelişigüzel insanlara" karşı çıkmıştı.
O dönem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
Gelişigüzel insanların, sporcuların siyasete karışmadan sadece eğlendirmesi gerektiğini söylemesinden nefret ediyorum. Birincisi, bu bir insan hakları meselesidir. İkincisi, size benden daha fazla konuşma hakkı veren şey nedir? Bu mantıkla, Ikea'da çalışan birinin sadece 'GRÖNLID' hakkında konuşmasına izin verilmesi gerekir.
Irkçılık karşıtı gösterileri açıkça destekleyen profesyonel sporcu, aynı ayın devamında TIME100 Talks'a verdiği mülakatta bu konuda ayrıntılı konuşmuştu:
Herkesin bir oyu ve bir sözü var. Sporculara sadece spora bağlı kalmalarının söylenmesini gerçekten garip buluyorum. Bir berbere gidip sadece saç kesmeye yoğunlaşmasını söyleyemezsiniz. Bu yapışıp kalan garip bir damgalama ve nereden geldiğini bile bilmiyorum.