Tescillenen Urfa peyniri damaklara hitap ediyor

20.08.2021 - 12:55
Kaya "Urfa peyniri tadıyla, yağ oranıyla, rengiyle kendine has bir peynir. Peynirimiz doğal saf koyun sütünden üretiliyor ve kesinlikle hiçbir kimyasal katkı maddesi yok. Organik yüzde 100 el emeğiyle üretilen bir peynir. Ülkemizde çok çeşit peynir çeşidi bulunmakta fakat biz Urfa peyniri ile bu konuda çok iddialıyız " diye konuştu.
Kaya, her bölgenin kendine has güzelliklerinin ve tatların bulunduğunu anımsatarak "Şanlıurfa peyniri dediğimizde akla ilk gelen Urfa kadayıfı oluyor. Peynirimiz özellikli kadayıfta çok kullanılıyor. Urfa peyniriyle yapılan kadayıfının tadı bir başka oluyor" dedi.
Kaya "Bunun yanında helvamıza tadı veren en büyük etken peynir ve sade yağımızdır. Bunlar olmadığı zaman o muhteşem tadı hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tatlarımız özellikle küçükbaş hayvanlarımızın otlandığı Tek Tek Dağları ve Karacadağ bölgesinde yetişen endemik bitkilerden geliyor. Peynirimizin tadı ve yağ oranı, tarım ve ilaçlanmanın yapılmadığı bakir bölgelerde otlayan hayvanların sütünden kaynaklanıyor. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız. Herkesi bu eşsiz lezzetleri tatmak için Şanlıurfa'ya davet ediyoruz."