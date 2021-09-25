Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

Dünyanın ağzını tatlandıran kayısı ve çekirdeği, kentte tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine birçok alanda kullanılıyor. Geçmişten bugüne yapılan Malatya kurabiyesi için ürünleri büyük kazanda karıştıran usta eller, hamuru bir süre dinlendiriyor.

Her geçen gün talebin arttığı kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesinin ustaları, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya ve ABD gibi dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.