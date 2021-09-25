Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan Malatya kurabiyesinin hamuruna tescilli kayısı çekirdeği eklenerek yeni lezzet elde edildi.

25.09.2021 - 14:37

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - 1
Dünyanın ağzını tatlandıran kayısı ve çekirdeği, kentte tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine birçok alanda kullanılıyor. Geçmişten bugüne yapılan Malatya kurabiyesi için ürünleri büyük kazanda karıştıran usta eller, hamuru bir süre dinlendiriyor.
Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - 2
Hamur daha sonra, önceden makine yardımıyla un haline getirilen kayısı çekirdeğiyle buluşturuluyor. Silindir şekline getirilen kayısı çekirdekli hamur, eşit parçalarda kesilip yuvarlanarak şekil veriliyor.

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - 3
Tepsiye dizilen kurabiyeler, üzerine tekrar kayısı çekirdeği serpildikten sonra fırında pişiriliyor.

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - 4
Her geçen gün talebin arttığı kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesinin ustaları, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya ve ABD gibi dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.
Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - 5
Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - 6

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