Tesettürlü top model Halima Aden'den bir ilk daha

Tesettüre kimsenin yönlendirmes veya baskısıyla girmediğini söyleyen genç model, “Hayatta kendi tercihiniz olmayan her şey sizi baskı altına alır ve size zor gelir. Ancak büyük çoğunluk için bu bir seçim. Benim için de bu bir tercihti. Anneme başörtüsü takmak istediğimi söyleyen bendim. Annem gibi olmak ve dinime aşık olmak istedim“ şeklinde konuştu.