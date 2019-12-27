Tesettürlü top model Halima Aden'den bir ilk daha

Somali asıllı ABD vatandaşı Halima Aden, okuyucu Essence adlı derginin kapağında başörtüsüyle poz veren ilk kadın oldu. 22 yaşındaki genç kadın, kapak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak “Ahhh!! Essence için 2020'nin ilk kapağım! Bu tarihi 50. yıldönümü kapağında yorulmadan çalışan herkese çok teşekkür ederim, Essence'de yer alan ilk siyah başörtülü kadın olduğum için çok minnettarım!" dedi.
Dergiden yapılan açıklamada "Yeni bir döneme girmeye hazırlanırken, kalıpları kırmaya devam ediyoruz" denildi. "Halima Aden, sadece kendi gibi davranarak duvarları yıktı" denilen açıklamada genç modelin başörtülü olarak moda dergilerine kapak olması takdir edildi, eğitim hayatında Somalili kimliği ile ilklere imza atması gibi başarılara da yer verildi.
Adını ilk kez 2016 yılında, bikini yerine burkini giyerek katıldığı güzellik yarışmasıyla duyuran Aden için "tesettürle kapakta yer alan ilk kadın" unvanı ilk değil. Kenya doğumlu Aden, mayıs ayında 55 yıllık Sports Illustrated dergisi için kapak pozu veren ilk Müslüman kadın model olmuştu. Aden’in Müslüman kadınların denize giyimine uygun plaj giysileriyle verdiği pozları derginin kapağında kullanılmıştı.
İşte Kenya’da bir mülteci kampından dünyanın önemli podyumlarına uzanan hikayesiyle Halime Aden...
ABD’nin Minnesota eyaletinde yapılan güzellik yarışmasının bikinili bölümde tesettür mayosuyla yürüyen Aden, yarışmanın sunucusunun ifadeleriyle o gün tarih yazmaya başladı.
Yarı finale kadar gelen Halima, yarışmayı kazanmasa da hikayesi ve güzelliği bir anda onu zirveye taşımaya yetti.
Yarışma sonrası onlarca teklif alan Halima, tercihini Kim Kardashian’ın eşi, ABD'li rap şarkıcısı Kanye West’ten yana kulland ve Yeezy koleksiyonu için New York’ta podyuma çıktı.
Daha sonra büyük markaların defilelerinde yer alan model, podyumda dünyanın en gözde modellerini gölgede bıraktı.
Tesettüre kimsenin yönlendirmes veya baskısıyla girmediğini söyleyen genç model, “Hayatta kendi tercihiniz olmayan her şey sizi baskı altına alır ve size zor gelir. Ancak büyük çoğunluk için bu bir seçim. Benim için de bu bir tercihti. Anneme başörtüsü takmak istediğimi söyleyen bendim. Annem gibi olmak ve dinime aşık olmak istedim“ şeklinde konuştu.
"Mülteci kampındayken, bugün yaşadıklarımı hayal bile edemezdim” diyen Somali asıllı model,. en prestijli dergilerden Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk tesettürlü model oldu.
Aden, mülteci çocuklara, her birinin günün birinde yıldız olabileceğini göstermek ve onlara umut aşılamak istiyor.